«Es muy difícil conseguir fondos para niños con cáncer en las Pitiusas»

«Es muy complicado conseguir financiación». Estas son las palabras de preocupación de la delegada en Ibiza y Formentera de la Asociación de Familias de Menores con Cáncer de Balears (Aspanob), Mari Carmen Vargas, al hablar sobre la dificultad a la que se enfrenta su asociación para obtener recursos destinados a los pequeños que sufren algún tipo de cáncer.

Uno de los principales problemas para Aspanob es «la tardía, mala e insuficiente financiación procedente de fondos públicos». Vargas apunta que «las subvenciones cubren tan solo cerca del 30% del total de los gastos de la asociación». Este es el motivo por el que Aspanob «sobrevive básicamente gracias a la aportación de los socios y a lo recaudado en eventos benéficos».

En cuanto a los retos, una de las prioridades es captar a más empresas colaboradoras: «En Formentera no contamos a día de hoy con ningún patrocinador». A ello se suma la necesidad de una mayor agilidad por parte de la Administración pública: «Es un problema que los fondos públicos que debemos recibir se retrasen una y otra vez».

Tres altas de niños con cáncer en las Pitiusas

Los datos más recientes de Aspanob apuntan a que en las Pitiusas la asociación ha atendido a 12 menores diagnosticados de cáncer infantil. La delegada afirma que «a tres se les ha dado de alta y el resto continúa en los pisos de acogida de la asociación», en Palma, donde se alojan las familias de Ibiza, Menorca o Formentera obligadas a permanecer en la capital mallorquina durante largos periodos debido a los tratamientos de los niños.

Sobre las cifras de cáncer infantil, Vargas señala que «la mala casualidad de padecer esta enfermedad no entiende de procedencias ni nada por el estilo»: «Unos años les toca esta desgraciada lotería a unos y otros, a otros».

Eventos benéficos como ‘Estrellas contra el Cáncer’ son imprescindibles para que Aspanob pueda cumplir con su misión en las Pitiusas. Precisamente, Nassau Ibiza acogió la presentación de su cuarta edición. Esta iniciativa combina la alta cocina con la solidaridad de los comensales, ya que «todo lo recaudado con la venta de los tiques para disfrutar del menú irá destinado a ayudar a familias que tienen niños con cáncer», según afirma el director de Aspanob, Jaime Coll.

Nuria Moreno, presidenta de Ibiza Luxury y una de las creadoras del evento, destaca la gran aceptación que tiene el proyecto benéfico en la sociedad: «Estamos muy contentos, ya que no queda ni una entrada disponible. Está todo vendido e incluso hay lista de espera por si queda algún hueco libre en caso de que alguien se desapunte. Estamos encantados, ya que esta cita despierta un enorme interés tanto en la isla como fuera de ella».

La cena, prevista para el sábado 4 de octubre en Nassau, incluye un menú valorado en 150 euros, elaborado por 14 reconocidos chefs procedentes de distintos puntos del país. Todos cuentan, como mínimo, con una estrella Michelin, uno de los mayores galardones para los cocineros. Además, los participantes en esta edición suman un total de 22 Soles Repsol.

Óscar Molina es el otro impulsor de ‘Estrellas contra el Cáncer’. El chef barcelonés afincado en Ibiza, ganador de una estrella Michelin y de dos Soles Repsol gracias a su labor al frente de los fogones del restaurante La Gaia, destaca «la importancia de reunir a cocineros de diferentes rincones del país en una iniciativa benéfica».

«La gastronomía se convierte en esperanza»

Los organizadores coinciden en sus «ganas» de que llegue la noche del 4 de octubre: «Deseamos que llegue el día de la cena para disfrutar de una experiencia única, donde la gastronomía se convierte en esperanza».

El encuentro ha contado con la asistencia de la mayoría de patrocinadores y colaboradores del proyecto, entre ellos Cristian Braun, propietario de Nassau y patrocinador principal; O Beach Ibiza; Rubén Sousa, concejal del Ayuntamiento de Ibiza; Balfegó; Mondrian; Gasifred; Pablo Frías, en representación de Iberia; Exclusivas Miró; Ibiza Gran Hotel; Eating in Ibiza; Los Andaluces; y Class Rent a Car.