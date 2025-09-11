Descubrir Formentera a través de ‘Lucía y el sexo’

El Govern de les Illes Balears y la Spain Film Commission han diseñado una nueva forma de promocionar Formentera, aprovechando el legado cinematográfico de la isla. Esta iniciativa se enmarca dentro del plan piloto del Programa Experiencias, impulsado por Spain Screen Grand Tour, y utilizará la icónica película ‘Lucía y el sexo’ de Julio Medem como eje central para ofrecer una experiencia turística diferente.

Formentera es uno de los cuatro territorios seleccionados para participar en este proyecto, junto con Burgos, Galicia y Sevilla. La iniciativa, que cuenta con la colaboración de la Illes Balears Film Commission, busca poner en valor las virtudes de la isla a través de una obra considerada un referente en la representación de Formentera en la gran pantalla.

Este jueves, Formentera ha acogido una primera reunión para diseñar conjuntamente esta experiencia. Asistieron el conseller de Turismo, Cultura y Deportes, Jaume Bauzà; el presidente de la Spain Film Commission, Juan Manuel Guimeráns; la responsable de la Illes Balears Film Commission, Diana de la Cuadra; el presidente del Consell de Formentera, Óscar Portas; y el conseller de Turismo de esta institución, Artal Mayans. En el encuentro también participaron técnicos y agentes de los sectores de hostelería y restauración.

El conseller Bauzà ha agradecido la predisposición de la Spain Film Commission y ha destacado la importancia de «ligar una película tan icónica como ‘Lucía y el sexo’ con un territorio también único». Por su parte, Diana de la Cuadra ha explicado que el objetivo es «construir entre todos una experiencia turística ligada al mundo del cine» que permita «una forma diferente de vivir la isla». Óscar Portas ha agradecido que se haya contado con Formentera para impulsar un turismo sostenible y ha expresado que el trabajo conjunto «transformará esta oportunidad en un motor de desarrollo sostenible y compartido».

El proyecto se presentará oficialmente el próximo 23 de septiembre en la 73ª edición del Festival Internacional de Cine de San Sebastián. El Programa Experiencias está financiado por el Ministerio de Industria y Turismo, a través de los fondos Next Generation EU.