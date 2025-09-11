Danza inclusiva y visitas guiadas en los museos en la Nit del Patrimoni

El casco histórico de Ibiza acogerá este sábado una nueva edición de la Nit del Patrimoni, una celebración simultánea en las 15 ciudades Patrimonio Mundial de España, con un programa de actividades gratuitas para descubrir la cultura ibicenca en visitas guiadas, espectáculos de danza y la apertura de los museos hasta las 23 horas.

De izquierda a derecha, Fanny Tur, Carmen Domínguez, Elena Ruiz y Ángeles Martín. | N.G.M.

La jornada arrancará a las 18 horas con una visita teatralizada en Dalt Vila, con punto de encuentro en el Mercat Vell. A las 19 horas se iniciará también el itinerario patrimonial ‘Dalt Vila de noche’, con salida en el Portal de ses Taules. Esta actividad, de una hora y media de duración, propone descubrir el patrimonio histórico de la ciudad. Durante la presentación del programa de este año, la concejala de Cultura, Carmen Domínguez, animó a vecinos y visitantes a subir a Dalt Vila y «descubran todo lo que la ciudad guarda dentro de sus murallas». Además, destacó que será una forma diferente de conocer el patrimonio, «recorriendo zonas menos transitadas de Dalt Vila».

En el claustro del Ayuntamiento tendrá lugar una visita táctil e introducción previa al espectáculo de danza ‘Retaule en dues parts’, a cargo de la bailarina Magdalena Garzón. Esta propuesta financiada por el Grupo Ciudades Patrimonio de la Humanidad de España (GCPHE), está adaptada para personas con diversidad visual, y tendrá dos pases: uno a las 21 horas adaptada y otro a las 22 horas sin adaptación.

Durante la Nit del Patrimoni, el Museo de Arte Contemporáneo de Ibiza ofrecerá una visita guiada a la exposición de Miquel Barceló, ‘El present permanent’, a cargo de su directora, Elena Ruiz. «Es nuestra labor como museo crear puentes de comunicación entre el arte y la sociedad. Esta visita es una manera de acercar la obra de Barceló al público», añadió Ruiz. El martes, el museo permanecerá cerrado por descanso del personal.

También se podrá visitar el Museu Puget, con su colección permanente y una muestra temporal de fotografías de Mónica Craig realizadas en 1953. La Iglesia y la Catedral de Ibiza abrirán en horario nocturno, permitiendo visitar el Museo Sacro, así como diversos espacios patrimoniales de Dalt Vila, como el Centro de Interpretación, que ofrecerá itinerarios y actividades especiales. Esta actividad correrá a cargo de Ángeles Martín, coordinadora del Centro de Interpretación de Madina Yabisa.

La concejala subrayó que «esta cita es una celebración que une a todas las Ciudades Patrimonio de la Humanidad de España en un mismo día, por lo que añade un valor positivo a todo lo que ya tenemos en Ibiza».