Colocar en tu casa una pegatina de alarma sin contratar el servicio conlleva multas económicas elevadas

Cada vez son más los hogares que apuestan por instalar un sistema de alarma como medida de prevención y tranquilidad. El hecho de poder recibir avisos al instante ante un intento de robo, contar con la supervisión de una central receptora o simplemente reforzar la sensación de seguridad dentro de nuestra vivienda son factores que explican por qué este tipo de servicios se han convertido en una opción prioritaria para muchas familias.

Pero no todas las personas hacen un uso legal de este servicio.Y es que en los últimos años se ha popularizado la práctica de colocar en la fachada/puerta de la vivienda una pegatina de empresa de seguridad, con la intención de disuadir posibles robos, aunque los inquilinos no hayan contratado ningún sistema de alarma. Lo que muchos desconocen es que este gesto, aparentemente inocente, puede acarrear consecuencias legales.

Según la normativa española, las pegatinas y placas identificativas de empresas de seguridad privada son consideradas distintivos oficiales y solo pueden utilizarse cuando existe un contrato en vigor con la compañía correspondiente. De lo contrario, se incurre en un uso indebido de la marca y en una infracción tipificada en la Ley de Seguridad Privada 5/2014.

Las sanciones no son poca cosa. En función de la gravedad, el propietario de la vivienda podría enfrentarse a multas que oscilan entre los 600 y los 30.000 euros, según especifica la normativa. Además, en casos de denuncia, la empresa afectada puede emprender acciones por uso fraudulento de su imagen corporativa.

Más allá de lo legal, los expertos en seguridad desaconsejan recurrir a este tipo de 'trucos'. Y aseguran que los ladrones suelen comprobar si realmente hay sistemas instalados, por lo que una simple pegatina sin respaldo tecnológico no suele suponer una barrera real.