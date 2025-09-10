La psiquiatra María Velasco alerta en Mallorca del aumento de conductas suicidas en adolescentes: «No podemos estar tranquilos»

La psiquiatra María Velasco, una de las voces más reconocidas a nivel nacional en salud mental, alertará hoy en Palma sobre el alarmante aumento de las conductas suicidas y de las autolesiones en niños y adolescentes. Su conferencia, que tendrá lugar en la sala Aljub de Es Baluard a partir de las 18.30 horas, girará en torno a cómo detectar estas señales de alarma y qué puede hacer la sociedad para proteger a los menores.

Velasco explica a este diario que centrará su intervención en este fenómeno, los intentos de suicidio entre menores, al considerarlo «urgente y preocupante»: «Estamos ante un deterioro de la salud mental en la población infantil y juvenil, algo que debe preocuparnos como sociedad», señala. Según los datos que maneja, las urgencias de psiquiatría infantil han crecido en España «más de un 200% en los últimos años».

La especialista insiste en que no se trata de un aumento de las enfermedades mentales en sí mismas, sino de un empeoramiento general de la salud mental en estas edades. «Es comparable a lo que ocurre con la obesidad o con el cáncer de colon en la población joven, que también aumenta: un síntoma de que algo en nuestro estilo de vida y en nuestro entorno social está fallando», apunta. Entre los factores que señala, cita «los cambios en la estructura familiar, la falta de referentes adultos, la pérdida de autoridad del profesorado y, sobre todo, la irrupción masiva de internet y las redes sociales».

Velasco es tajante al respecto: «Internet es el principal motivo del deterioro». A su juicio, el uso precoz y sin control de las pantallas está dejando a los adolescentes «más solos y frágiles frente a las adversidades». «En esta etapa se construye la identidad, las fortalezas y el sentido de la vida. No es lo mismo que un adulto use el móvil que que lo haga un niño», advierte. Y añade que las consecuencias se reflejan en problemas de atención, impulsividad, irritabilidad, alteraciones del sueño y un aislamiento social cada vez mayor.

Por eso considera que los padres, madres y educadores deben tener «las alarmas encendidas» y no confiarse: «Ya no podemos estar tranquilos. No contamos con un medio social favorable para la infancia y la adolescencia. Tenemos que protegerlos para que puedan ser menores y adolescentes de verdad». La psiquiatra también señala un problema de fondo: «Los adultos estamos muy poco disponibles. Vamos con prisas, sometidos a estrés crónico y distraídos en nuestras propias pantallas». Esa falta de presencia genera una doble desconexión, con hijos que viven más en internet que en la vida real y padres que tampoco están del todo disponibles para acompañarlos.

Velasco defiende las políticas de prevención y no dejar toda la responsabilidad en cada familia. «Es como el alcohol, no le pedimos a cada padre que decida si su hijo de 10 años puede beber o no. Lo prohibimos por ley porque está demostrado que es dañino». Con las pantallas, asegura, «debería ocurrir lo mismo: hasta los 14 años los menores no deberían tener acceso a internet». En su experiencia como psiquiatra, la adicción a las pantallas se han convertido ya en el principal motivo de derivación a centros de atención a las drogodependencias: «Hablamos de adicciones con todas los síntomas: dependencia, abstinencia, alteraciones de conducta, agresividad…».

Para la psiquiatra, se trata de un «problema de salud pública» que hay que afrontar cuanto antes. Lo explicará esta tarde en Es Baluard, en un acto organizado por la Dirección General de Salud Mental. La entrada es gratuita, pero el aforo es limitado y quienes quieran asistir presencialmente deben escribir un correo a espaimental@dgsm.caib.es. El acto se retransmitirá también por streaming a través del canal de YouTube de la dirección general (@DGSalutMental).