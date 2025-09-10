¿Te duelen los oídos cuando vuelas? Un piloto te da la solución

Viajar en avión, aunque es una de las formas más seguras y rápidas de transporte, puede generar una serie de miedos, incomodidades y preocupaciones en muchas personas. Desde la ansiedad por volar, el temor a las alturas o a posibles turbulencias, hasta la incomodidad con los procedimientos de seguridad, la pérdida de equipaje o incomodidades derivadas de las alturas, subirse a un avión no siempre resulta una experiencia tranquila. Comprender estas dificultades y saber cómo enfrentarlas es clave para poder disfrutar del viaje con mayor tranquilidad.

A ello precisamente se dedica Perdiendo el miedo a volar, así es su nombre en redes sociales, un piloto especializado en cursos para vencer el pánico y la ansiedad a la hora de coger un avión. En uno de los vídeos que ha subido a TikTok, el experto habla de por qué se taponan los oídos, principalmente en los descensos, y qué se puede hacer para solucionarlo.

En una explicación clara y sencilla, el piloto relata que el problema viene de la trompa de Eustaquio, la encargada de comunicar la parte trasera de nuestra nariz con el oído medio. Gracias a ella se puede equilibrar la presión dentro de nuestro oído con la que hay fuera de nuestra cabeza. "Este conducto a veces se obstruye y deja atrapada una burbuja de aire dentro del oído, lo que hace que, conforme descendemos y aumenta la presión exterior, nos duelan los oídos. El aire atrapado es el que va a hacer que en el descenso, por la diferencia de presión, se quede mucho más comprimido; y eso es lo que te causa dolor", cuenta el experto.

Tres pasos para evitarlo

Para destaponar los oídos y que te dejen de doler hay tres opciones muy sencillas:

Tragar, estar masticando chicle o simplemente hacer el movimiento de tragar. "Esto va a hacer que las trompas de Eustaquio se abran por la musculatura y los tejidos y dejen pasar el aire a esa zona que antes lo tenía atrapado", relata el piloto.

"Esto va a hacer que las trompas de Eustaquio se abran por la musculatura y los tejidos y dejen pasar el aire a esa zona que antes lo tenía atrapado", relata el piloto. Bostezar : cuando lo haces se te abren las trompas, lo que permite el paso del aire hacia la zona del oído medio donde estaba atrapado.

: cuando lo haces se te abren las trompas, lo que permite el paso del aire hacia la zona del oído medio donde estaba atrapado. Maniobra de Valsalva, "que es un poco más agresiva y tienes que hacerla con cuidado", asegura. Se hace cerrando la boca, tapándote la nariz e intentando echar el aire por esta. De esta forma, conseguirás desbloquear los oídos.

¿Qué sucede con los bebés?

"Para los bebés tendrás que tener preparado un biberón, por lo menos de agua, para que durante el descenso se lo puedas dar y ese movimiento de tragar impida que le duelan los oídos. Si no tienes un biberón, por lo menos un chupete para que estén todo el rato moviendo la mandíbula", sostiene el piloto.

Y manda una última recomendación. "Si estás con congestión o con un catarro fuerte, eso va a hacer que generes una mucosidad que va a obstruir las trompas y va a impedir que pase el aire hasta el oído medio, con lo cual vas a tener muchísimo dolor. Ten cuidado en este caso y consulta a tu médico", advierte.