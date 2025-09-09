Qué hacer ante la plaga de orugas que se extiende por diferentes puntos de España

Una plaga de oruga rosquilla negra ha afectado recientemente a una zona ajardinada de Alicante, lo que ha obligado al Ayuntamiento, en colaboración con la empresa Audeca, a aplicar piretrinas y fungicidas para detener la propagación. Además, ha tenido que cerrar el área durante 48 horas como medida preventiva. Tras ese plazo, técnicos evaluarán si son necesarias más acciones.

¿Podría ocurrir algo parecido en Ibiza?

En Ibiza existen empresas especializadas en control de plagas —como las orugas procesionarias— que ofrecen servicios tanto preventivos como de acción directa en viviendas, establecimientos e incluso guarderías o jardines públicos.

La existencia de pinares en zonas naturales de la isla hace que se necesiten protocolos de vigilancia para evitar brotes similares.

¿Qué riesgos implican estas orugas?

La oruga rosquilla negra (Spodoptera littoralis) es una plaga que suele atacar céspedes, praderas y huertos, sobre todo en climas cálidos. Se alimenta de forma voraz durante la noche y puede dejar grandes superficies de hierba o cultivos dañados en pocos días. Su rápida capacidad de propagación convierte a esta especie en un problema recurrente en parques públicos, jardines privados y áreas agrícolas.

El principal peligro de la rosquilla negra recae en el daño a la vegetación, ya que debilita el césped y otros cultivos, pero también puede representar un riesgo indirecto para las personas y mascotas: al destruir zonas verdes, favorece la aparición de suelos desnudos que acumulan polvo y hongos, y obliga a usar productos fitosanitarios que requieren precauciones. En comparación con la procesionaria, no es urticante ni venenosa, pero sí afecta a la salud de los ecosistemas urbanos y rurales, generando costes elevados de mantenimiento y pérdidas económicas en agricultura.

La prevención pasa por vigilar periódicamente jardines y cultivos, especialmente en verano y principios de otoño, cuando más se multiplican. Se recomiendan tratamientos biológicos como el Bacillus thuringiensis, efectivos en fases larvarias tempranas o trampas de feromonas para reducir la población adulta. Además, mantener un césped sano, diversificar cultivos y fomentar la presencia de aves insectívoras ayuda a frenar la expansión. Los más afectados por esta plaga son agricultores, gestores de zonas verdes y propietarios de jardines, aunque la ciudadanía en general también nota sus efectos cuando los espacios públicos deben cerrarse para su control.