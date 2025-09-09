La parroquia de Santa Cruz celebra sus fiestas patronales

La Parroquia de Santa Cruz se prepara para celebrar sus fiestas patronales en honor al Santo Cristo de la Agonía y la Festividad de la Exaltación de la Santa Cruz. Los festejos tendrán lugar del 11 al 14 de septiembre e incluirán una serie de actos religiosos y culturales para todos los públicos.

El jueves 11 de septiembre marcará el inicio del Triduo con el rezo del Santo Rosario a las 19 horas. A las 19.30, la eucaristía estará a cargo del Coro de la Hermandad de la Virgen de las Angustias. La jornada concluirá a las 20.15 con la inauguración de una exposición fotográfica para conmemorar el 20 aniversario del coro parroquial.

El viernes 12 de septiembre continuará con el rezo del Santo Rosario a las 19, seguido de una misa a las 19:30 cantada por el Coro de la Hermandad Rociera de Sant Antoni de Portmany. Durante esta celebración, se presentarán a los niños nacidos en el último año.

Las festividades del sábado 13 de septiembre comenzarán con el rezo del Santo Rosario a las 19 en honor a los enfermos. La eucaristía de las 19.30 será cantada por el Coro Parroquial de Santa Cruz, y a las 20.30 se llevará a cabo un concierto de la Escolanía de la Virgen de los Desamparados.

El cierre de las celebraciones será el domingo 14 de septiembre con la solemne eucaristía a las 12, presidida por el obispo de Ibiza, Vicente Ribas Prats, y cantada por la Escolanía de la Virgen de los Desamparados. La procesión de la imagen del Santo Cristo de la Agonía, acompañada por la L.M. El Cautivo y el ball pagès de la Colla de Sa Bodega, pondrá fin a las fiestas.