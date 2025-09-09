La parroquia de Santa Cruz celebra sus fiestas patronales
Los actos religiosos se inician este jueves con el inicio del Triduo y culminan el domingo con la procesión del Cristo de la Agonía.
redacción
La Parroquia de Santa Cruz se prepara para celebrar sus fiestas patronales en honor al Santo Cristo de la Agonía y la Festividad de la Exaltación de la Santa Cruz. Los festejos tendrán lugar del 11 al 14 de septiembre e incluirán una serie de actos religiosos y culturales para todos los públicos.
El jueves 11 de septiembre marcará el inicio del Triduo con el rezo del Santo Rosario a las 19 horas. A las 19.30, la eucaristía estará a cargo del Coro de la Hermandad de la Virgen de las Angustias. La jornada concluirá a las 20.15 con la inauguración de una exposición fotográfica para conmemorar el 20 aniversario del coro parroquial.
El viernes 12 de septiembre continuará con el rezo del Santo Rosario a las 19, seguido de una misa a las 19:30 cantada por el Coro de la Hermandad Rociera de Sant Antoni de Portmany. Durante esta celebración, se presentarán a los niños nacidos en el último año.
Las festividades del sábado 13 de septiembre comenzarán con el rezo del Santo Rosario a las 19 en honor a los enfermos. La eucaristía de las 19.30 será cantada por el Coro Parroquial de Santa Cruz, y a las 20.30 se llevará a cabo un concierto de la Escolanía de la Virgen de los Desamparados.
El cierre de las celebraciones será el domingo 14 de septiembre con la solemne eucaristía a las 12, presidida por el obispo de Ibiza, Vicente Ribas Prats, y cantada por la Escolanía de la Virgen de los Desamparados. La procesión de la imagen del Santo Cristo de la Agonía, acompañada por la L.M. El Cautivo y el ball pagès de la Colla de Sa Bodega, pondrá fin a las fiestas.
