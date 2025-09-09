Música, deporte y mucha tradición en las fiestas de Sant Miquel
El programa arranca este viernes y se prolongará hasta el 12 de octubre con actividades para todas las edades.
Redacción
El pueblo de Sant Miquel de Balansat ya se prepara para celebrar sus fiestas patronales 2025, con un amplio programa que se desarrollará entre el 12 de septiembre y el 12 de octubre, combinando deporte, música, cultura popular y actividades pensadas para todas las edades.
El programa arranca este viernes 12 de septiembre con un torneo de pádel y continuará el domingo 14 con una clase de estiramientos en el puerto. El sábado 20 destacará la visita teatralizada a la iglesia de Balansat y la tradicional ballada al Pi d’en Basuró.
Durante el mes de septiembre, la agenda incluirá entrenamientos y campeonato de compact sporting, conciertos de grupos locales como Canallas del Guateke, Esta Me La Sé, Encanto del Loco o sesiones de DJ como Toni Torres y Javi Box. El sábado 27, la música tomará las calles con una charanga y conciertos nocturnos que se alargarán hasta la madrugada.
El día grande de Sant Miquel será el lunes 29 de septiembre, con repique de campanas, misa solemne y procesión, ball pagès, la actuación de Joana Torres al violín eléctrico, el concierto de Prou Mary y un correfoc con Es Mals Esperits.
Balansat Balla
Octubre también contará con una agenda variada: jornada de puertas abiertas en la piscina municipal, el Festival Balansat Balla celebrando los 60 años de la Colla de Balansat, teatro, talleres infantiles y el tradicional Día de los Mayores el 5 de octubre, con misa, ball pagès y actividades intergeneracionales.
Las fiestas concluirán el domingo 12 de octubre, Día de los Vecinos, con una gran paella popular y música en directo en la plaza de Sant Miquel.
La presentación del programa ha contado con la participación de la concejala de Fiestas, Carmen Rodríguez Tur, y el presidente de la Comisión de Fiestas, José Riera, encargada de confeccionar un programa variado y atractivo para residentes y visitantes.
«La comisión ha preparado un programa muy completo que ofrece actividades para pequeños y mayores. Invitamos a todos a visitar Sant Miquel, a participar y a disfrutar de nuestras fiestas», ha afirmado Carmen Rodríguez Tur durante la presentación.
