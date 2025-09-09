IKEA lanza una colección navideña con Gustaf Westman: platos para albóndigas y diseño divertido
La firma sueca se une al diseñador más irreverente del momento para lanzar una línea festiva con colores atrevidos, formas curvas y precios desde 7 euros
IKEA estrena esta temporada su colaboración más atrevida hasta la fecha: una colección navideña concebida por el diseñador sueco Gustaf Westman. Con colores inesperados, formas curvas y guiños a la tradición, esta línea —llamada VINTERFINT— trae un cambio notable a la mesa de Navidad a un precio accesible para todos.
¿Qué productos incluye?
La serie consta de 12 piezas: platos curvos, tazas y platillos tipo chunky, portavelas, un jarrón en espiral, una lámpara portátil y, como pieza estrella, una bandeja especial para servir albóndigas en fila.
El producto que ha generado más expectación es el plato para albóndigas, una bandeja alargada con un hueco para colocar hasta 11 albóndigas, evocando la costumbre navideña sueca de servirlas como parte fundamental de la mesa festiva.
Inspiración de diseño
Gustaf Westman, reconocido por su estilo chunky y orgánico, lleva su estética a IKEA por primera vez. Según él, diseñar objetos con funciones claras genera humor y conexión inmediata. "En Suecia, la albóndiga es sinónimo de Navidad. Este plato es mi forma de honrar esa tradición", ha declarado.
La colección juega con contrastes: mantienen el clásico rojo y verde navideño, pero también se suman bubblegum pink y azul pastel.
¿Cuánto costará?
La colección de IKEA ofrece precios muy asequibles que alcanzan un máximo de 29,90 euros.
¿Cuándo estará disponible?
La presentación de la colección se ha hecho este martes y estará a la venta a partir del 10 de octubre.
