Coloquio sobre migración en la Casa del Poble del Pilar de la Mola, en Formentera

El Fons Pitiús de Cooperació organiza este jueves un coloquio y una proyección de los audiovisuales que forman parte de la exposición ‘Historias de migraciones. Ibiza y Formentera, tierra de salida y llegadas’.

El evento tendrá lugar en la Casa del Poble del Pilar de la Mola y dará comienzo a las 19 horas con la proyección seguida de un coloquio en el que participará Marouan Fartakh, coordinador de alertas del colectivo Caminando Fronteras, una organización que trabaja en territorios fronterizos del Mediterráneo para la defensa de los derechos de las personas y comunidades migrantes.

El acto también contará con la asistencia de Pedronel Escobar, original de Cali (Colombia) y residente en la pitiusa del sur desde 2001, y Vicenç Mayans, bisnieto de Antoni Torres de Can Simon, vecino del Pilar de la Mola que emigró a Uruguay en 1925. Los dos hablarán de los pitiusos que durante el siglo pasado tuvieron que marchar para comenzar de cero lejos de su hogar, y de como estas vivencias conectan con las experiencias actuales de ser migrante.

Visita a los cementerios

También se desplazará hasta las Pitiusas la defensora de derechos humanos Helena Maleno, de Caminando Fronteras, que junto a Fartakh llevará a cabo diferentes acciones este miércoles y jueves en el marco del proyecto del observatorio de derechos humanos de las personas migrantes en la ruta argelina que cofinancia el Fons Pitiús de Cooperació.

Este proyecto busca intervenir y acompañar en el acceso a los derechos de las personas en tránsito y a sus familias, según explica una nota de prensa de la entidad solidaria pitiusa. A través de las líneas de asistencia que incluye, trabaja para minimizar las muertes y las desapariciones de personas que transitan esta ruta.

Otro elemento fundamental, según el Fons Pitiús, es «identificar los obstáculos y buenas prácticas que aseguren la protección de los derechos de las personas migrantes y sus familias, para lo cual se plantea un trabajo en red de actores diversos, públicos y privados, para incidir en mejoras de los servicios públicos hacia la población migrante. Con este objetivo, el miércoles Maleno y Fartakh se reunirán con la directora insular de Bienestar social, Marilina Bonet Roig, y con la directora del Centro de menores Pare Morey, Olga Egea Miró, y el jueves lo harán con el personal técnico de la conselleria de Bienestar social del Consell de Formentera.

Asimismo, realizarán una visita a los cementerios donde hay personas enterradas sin identificar que han llegado a las costas pitiusas. A partir de estas visitas y con los datos de personas desaparecidas que han aportado sus familias, se busca recabar información que ayude a identificarlos.