Oasis de creatividad García de Leonardo en Sant Antoni

El Hotel Boutique y Spa Las Mimosas, ubicado en Sant Antoni de Portmany y perteneciente al Grupo Mambo, acogerá desde este viernes 12 de septiembre la nueva exposición de la artista María García de Leonardo. La muestra, titulada ‘Resurgir. Introspectiva marina. Pintura matérica’, «combina técnicas mixtas y materiales como pigmentos, arenas, mármoles, yesos y maderas, invitando al visitante a una experiencia sensorial que trasciende lo visual», señala una nota de los organizadores de la muestra.

La exposición reunirá una selección de obras de la artista valenciana afincada en Ibiza, cuya trayectoria se centra en una interpretación poética del mar, combinando minimalismo, texturas naturales y tonos neutros con azules profundos y verdes turquesa. «Su obra, caracterizada por la fusión de lo etéreo y lo emocional, dialoga con la arquitectura, la luz y el paisaje del hotel, creando un espacio de calma e introspección en medio del vibrante ritmo de la isla», añade la nota.

Hasta el 5 de octubre

La muestra estará abierta al público de forma gratuita en las áreas comunes del hotel desde el 12 de septiembre hasta el 5 de octubre.

María García de Leonardo proviene de una familia con tradición artística y ha desarrollado su carrera profesional en distintas academias antes de establecerse como artista en 2021. Sus obras han sido exhibidas en espacios de arte y diseño y forman parte de colecciones privadas tanto en España como en el extranjero.