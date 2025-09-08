Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El ajuste oculto en las Smart TV que mejora el sonido en películas y series

Una opción en el menú permite equilibrar diálogos y efectos, mejorando la experiencia sin necesidad de altavoces externos

Una mujer come palomitas mientras ve la televisión

Una mujer come palomitas mientras ve la televisión / EP

Jorge López

Jorge López

Cada vez más usuarios se quejan de que, al ver películas o series en casa, los diálogos suenan demasiado bajos mientras que la música o los efectos especiales retumban con demasiada fuerza. Lo que muchos no saben es que las Smart TV esconden un ajuste que puede poner fin a este problema.

Se trata de la opción conocida como 'nivelador de volumen', 'sonido inteligente' o 'volumen automático', dependiendo de la marca. Esta función se encuentra normalmente dentro del menú de Ajustes de sonido y su misión es equilibrar los distintos rangos de audio. De este modo se consigue que las voces se escuchen con más claridad y que los picos de volumen —como una persecución o un estallido— no resulten tan desproporcionados.

La razón por la que el sonido cambia tanto entre escenas es técnica: las producciones de cine y televisión se mezclan en estudios profesionales con sistemas de audio envolvente y equipos de alta gama. Al llevar esa mezcla a un televisor doméstico con altavoces mucho más limitados, se pierde el equilibrio y se generan diferencias de volumen.

Activar este ajuste no sustituye a una barra de sonido o un sistema de altavoces externos, pero puede marcar una diferencia notable para quienes ven contenidos directamente desde el televisor.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents