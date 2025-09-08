Aïda Miró da una vuelta a la tradición con ‘Emperò!’

La artista ibicenca Aïda Miró presenta del 9 al 27 de septiembre su nueva exposición ‘Emperò!’ en la Sala Sant Jaume 72 de Santa Eulària. La muestra se inaugura este martes, 9 de septiembre, de 18 a 21 horas, con la actuación en directo de Elena Ribas y la música de la DJ Carmen Insua. La entrada será gratuita y la sala permanecerá abierta de martes a sábado de 10 a 13.30 y de 16.30 a 19.30 horas.

‘Emperò!’, explica Miró, es el término que la abuela y bisabuela de la artista utilizaban en Formentera para expresar sorpresa, es una continuación de sus proyectos anteriores ‘Hereva’ y ‘Ancestral’, combinando obras de esas series con creaciones inéditas que dan un giro hacia una mirada contemporánea de la tradición.

Las piezas de Miró exploran la identidad femenina a través de un lenguaje pictórico fresco y colorido, donde la tradición se cuestiona, se teatraliza y se reinventa. Sus protagonistas son mujeres artesanas, sonadores y balladores, retratadas en escenas que rompen estereotipos. Algunas pertenecen a la Colla de l’Horta de Jesús o a la Colla de Vila, estas últimas representadas también en un gran mural del IES Quartó del Rei en Santa Eulària.

La exposición incluye grandes formatos en óleo y acrílico, con trazos expresivos y detalles que resaltan el aura de cada figura, así como obras en formatos redondos con óleo y resina, símbolo de lo íntimo y lo cotidiano. Entre ellas destaca el tríptico ‘Las 3 Pepetas’, protagonizado por el tío de la artista, José, que encarna con humor y feminidad la esencia de la payesa ibicenca.

Miró reivindica en su obra la memoria de sus antepasadas, mujeres modernas para su época, a quienes considera referentes. Su propuesta conecta tradición y contemporaneidad, mostrando cómo ambas conviven y evolucionan juntas.

De Sant Josep a Santa Eulària

‘Emperò!’ ya fue presentada en junio en el centro cultural Can Jeroni (Sant Josep), donde contó con la participación sorpresa de las Pageses Emprenyades. Ahora, Santa Eulària acoge la muestra durante casi tres semanas, con un nuevo programa inaugural que une artes plásticas, música y performance.

Además, durante este mes de septiembre, Aïda Miró expone también ‘Diosas’ junto a Melinda Balis en el Hotel Ánfora de es Canar (hasta el 15 de septiembre) y participa en la feria Viu l’Artesania en el puerto de Ibiza, donde muestra y vende obras, láminas, bolsos y camisetas pintadas a mano hasta el 23 de septiembre.