El paraíso ibicenco de Giorgio Armani

Giorgio Armani falleció a los 91 años de una infección pulmonar justo cuando se presentaba su gran obra el ‘Armani/Archivo’, una recopilación de los momentos culminantes de su carrera como estilista, emprendedor y genio de la moda. Era un enamorado de Ibiza y Formentera a las que denominaba «mi paraíso en el Mediterráneo». Durante cinco décadas visito las islas y navegó a bordo e sus barcos ‘María’ y ‘Main’ por aguas pitiusas por su «amor al mar».

Con Juan Suárez durante una entrevista para Diario de Ibiza a bordo del yate ‘Main’. / FOTOS de J. Martín, C. Martorell e Instagram

En agosto de 2010 le entrevisté a bordo del impresionante yate ‘Main’. Mantuvimos una charla de más de una hora en el gran salón del barco decorado con el minimalismo sofisticado tan icónico de la firma Armani.

Con Grabrielle Corradi, su entrenador personal. / FOTOS de J. Martín, C. Martorell e Instagram

Tras la entrevista me mostró la increíble decoración del yate y me invitó a subir a la terraza superior, desde la que se divisaba el puerto. Me recibió en la escalerilla principal de popa, vestido de blanco, y antes de subir a bordo se fotografió con decenas de personas que admiraban la grandiosidad del barco con una amabilidad exquisita y una enorme sonrisa. Como uno más.

Carlos Martorell y Armani. / FOTOS de J. Martín, C. Martorell e Instagram

Coincidimos en distintas fiestas y eventos en las discotecas Ku, Amnesia, Pacha, Space y Lío. Le gustaba estar entre gente joven y ver cómo vestían como fuente de inspiración. En una ocasión me pidió que le ayudase a buscar un local en Vara de Rey para poner una boutique y tener un escaparate de su firma en Ibiza. Los precios que le pidieron le hicieron olvidar la interesante idea.

Vera Herrero, relaciones públicas de Armani, en Ibiza. / FOTOS de J. Martín, C. Martorell e Instagram

En la distendida y armoniosa charla en el ‘Main’ destacó su amor por las Pitiusas: «Conocí Ibiza en los años 70, vine siendo joven, estuvimos en Sant Antoni, alquilamos un coche y vimos una isla diferente pero muy atractiva. Luego he venido con el yate en varias ocasiones y confieso que soy un entusiasta de las islas, estoy muy a gusto aquí. Ibiza es una isla especial, mediterránea, bellísima, con un clima excepcional. Es difícil encontrar un clima y un mar como éste, es increíble».

Con Vicente Hernández en la boutique ‘Ganesha’. / FOTOS de J. Martín, C. Martorell e Instagram

Otra vez en pleno boom de los beach clubs me solicitó que le recomendase un «restaurante cerca del mar donde se coma bien y no haya música». A Giorgio le gustaba pasear por la ciudad, degustar la buena gastronomía local, andar en bicicleta a primera hora de la mañana y bañarse en las playas de Formentera como uno más. Su entrenador personal Gabrielle Conrradi lo recuerda como «il signore Armani, una persona sana, disciplinada con el deporte y el cuidado personal, asequible y amable. Le encantaba sentarse en los callejones del centro de Ibiza como un completo desconocido y observar la forma de vestir de la gente».

Armani, posa con una pintada en la callejuelas de Dalt Vila. / FOTOS de J. Martín, C. Martorell e Instagram

Visitaba a menudo la tienda Ganesha de Vicente Hernández en la Marina como un cliente más en busca de algo sorprendente.

La relaciones publicas Vera Herrero trabajó con la firma Armani, era gran amiga de su sobrina Roberta y admiraba profundamente al diseñador: «Me ofreció trabajo de joven y contra todo pronóstico. Me dio una prueba de tres meses y me quedé 15 años en el cargo. Le gustaba rodearse de gente normal, era muy genuino, muy de su casa, de su yate y de sus amigos. Valoraba la lealtad. Era un profesional de laa relaciones públicas».

Carlos Martorell, también relaciones públicas, lo veía «siempre en su barco, paseando por la ciudad. No hacia mucha vida nocturna».