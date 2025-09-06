En Santa Eulària, la calle es de los jóvenes

La calle, en Santa Eulària, es de los jóvenes. Al menos así lo fue este viernes, en el estreno de ‘Joves al carrer’, la iniciativa del Ayuntamiento de Santa Eulària que durante este otoño llevará multitud de actividades divertidas para los más pequeños por todos los núcleos urbanos del municipio. Este viernes, en el Passeig Solidari de la localidad hubo, para los chavales de entre 11 y 18 años, simulador de F1, juego de básquet de 3x3, un concurso de tiros y caos, una divertida batalla de baile, juegos de realidad virtual, un espectáculo de circo, botas saltarinas, pista americana, actividades grupales como play system y toda una serie de talleres para quienes preferían un ocio más tranquilo. En la zona infantil, pensada para los más pequeños (de tres a once años) la diversión no fue menor. Se lo pasaron en grande con juegos gigantes y más talleres.

