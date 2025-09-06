Jacky Terrasson y la fusión galaicocubana de la Eivissa Jazz Experience conquistan al público

El pianista francés Jacky Terrasson, acompañado por Sylvain Romano y Marc Miralta, ofreció este viernes en el baluard de Santa Llúcia, en Dalt Vila, una de las actuaciones más memorables del Eivissa Jazz. Con energía, humor y creatividad, el trío conquistó al público pese al viento, logrando uno de los aplausos más sonoros en la historia del festival. La velada continuó con todo un clásico, la Eivissa Jazz Experience de Abe Rábade, que unió raíces gallegas y cubanas en un diálogo musical vibrante. Con María Toro, Antía Muíño, Reinier Elizarde, Micha Olivera y Perico Sambeat, el sexteto desplegó una complicidad única tras un solo ensayo, mezclando tradición, filin latino y compromiso social. El festival cerrará hoy con Carlos Sarduy & The Groove Messengers y Escalandrum, referente del jazz argentino fusionado con folclore y tango.

Jacky Terrasson y la fusión galaicocubana de la Jazz Experience conquistan al público