Fuegos en España
Detenido un vecino de A Coruña como responsable de un incendio forestal en agosto
El fuego se extinción con gran rapidez gracias a la colaboración ciudadana y evitó un grave peligro
EP
SANTIAGO DE COMPOSTELA
El Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de Arteixo, A Coruña, detuvo a un varón como responsable de un delito de incendio forestal ocurrido el 26 de agosto en el lugar de Cabanela, en Laxe.
Según ha informado el Instituto Armado, el fuego se extinción con gran rapidez gracias a la colaboración ciudadana y evitó un grave peligro ya que el punto de inicio se localizaba entre dos viviendas, en un camino forestal próximo a una masa arbolada.
A raíz de ello, la Guardia Civil comenzó una investigación para esclarecer el suceso e identificó, tras el análisis de la información recabado, al presunto autor del ilícito, que fue detenido.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Belén Liñán, psicóloga: «Si tu alumno vive en una caravana en Ibiza, ¿le enseñas ortografía o le dejas descansar?»
- El Ayuntamiento de Ibiza insta a los residentes en el poblado de Can Misses a retirar todos los residuos
- Siete migrantes menores llegan solos a Ibiza a bordo de una barca robada
- Última locura en un hotel de Ibiza: 'Cómo conseguir que te echen del hotel en medio segundo
- Servicio, cubierto, propina.. Todo lo prohibido en la cuenta de un restaurante en Ibiza
- El conductor que chocó con los dos jóvenes fallecidos en Can Marçà, que dio positivo en alcohol, ingresa en prisión
- La empresa de la ITV de Ibiza defiende su inocencia y denuncia un alto número de citas a las que no acude nadie
- El día en que el hijo de Niki Lauda comprendió quién era su padre: 'Tenía cuatro años, vivíamos en Ibiza y no entendía nada