Igualdad presentará este mes la norma contra la violencia vicaria y admite que va con más "retraso" la ley abolicionista

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha avanzado que "este mismo mes" va a trasladar al Consejo de Ministros el proyecto legal destinado a regular y penalizar por primera vez en España la violencia vicaria. Pero la ley abolicionista de la prostitución, que también prepara su departamento, se va a "retrasar un poco" debido, según ha alegado, a que el Gobierno ha tenido que atender este verano las emergencias provocadas por los múltiples incendios.

La intención del Ministerio de Igualdad era arrancar el curso político con la presentación de tres importantes proyectos de ley. Los dos mencionados y el dirigido a penalizar la trata de personas y dar una salida a las víctimas. El que está más avanzado y será previsiblemente aprobado por el Gobierno este mismo mes es el dirigido a penalizar la violencia vicaria, que es aquella que se ejerce contra los hijos para dañar a la madre. El máximo exponente de esta crueldad tiene lugar cuando el agresor asesina a los niños, como hizo José Bretón, quien mató y quemó en 2001 a Ruth y José, pero dejó a su madre, Ruth Ortiz, con vida.

Precisamente, para evitar que otros agresores revictimicen a las víctimas, como hizo Bretón al colaborar en el libro ‘El Odio’, que finalmente fue retirado de la distribución, Igualdad prevé incorporar a la ley una reforma del Código Penal que implique la posibilidad de interponer una pena accesoria para que el condenado no pueda tener contacto con medios de difusión que publiquen versiones de los hechos o detalles que puedan infligir aún más dolor a sus víctimas.

Además, la nueva ley incorporará las medidas del Pacto de Estado rubricado por los partidos -excepto Vox- en el Congreso y destinadas a atajar, entre otras violencias, específicamente la vicaria, teniendo en cuenta que es un fenómeno en alza. El año pasado fallecieron nueve menores como víctimas de la violencia de género hacia sus madres, el número más alto de la serie histórica. Y en lo que llevamos de año han sido asesinados otros tres niños.

El Pacto de Estado propone 39 medidas en este ámbito, entre ellas evitar que se acuerde o mantenga la convivencia con el hijo o las visitas con el agresor y que se realice una evaluación paterno-filial previa a la resolución judicial sobre las visitas, cuando la solicite la mujer víctima de violencia de género y haya contradicción entre las partes.

Ley de trata

La segunda de las leyes que verá la luz "este otoño", según el calendario que la ministra ha trasladado a la prensa en la presentación de la campaña 'Por huevos' sobre nuevas masculinidades, será la ley contra la trata. El Gobierno presentó el año pasado el anteproyecto, que es un calco del que impulsó Justicia la pasada legislatura pero que decayó por el adelanto electoral. Por lo tanto, "en las próximas semanas" se aprobará en segunda vuelta, con el fin de enviar la ley a las Cortes. La norma está destinada a mejorar la protección y asistencia a las víctimas de trata con fines de explotación sexual y con otros fines como explotación laboral.

Por último, la ley que ha suscitado más interés y polémica, destinada a abolir la prostitución, se va a retrasar un poco más dado que los técnicos del ministerio aún están "redactando" el proyecto. La nueva norma recupera parte del articulado que se ha presentado en dos ocasiones y ha decaído por falta de apoyos, destinado a penalizar todo tipo de proxenetismo y a los clientes de las prostitutas. Pero Igualdad también quiere aprovechar para incluir nuevas medidas e "incorporar todas aquellas formas de proxenetismo que están al alza a través de las redes sociales y que es la nueva prostitución, que preocupa a madres y familias".

Las trabas

Para ello, está trabajando con el Ministerio para la Transformación Digital, dado que muchas plataformas de internet que facilitan el sexo de pago están en otros países y dar una respuesta "jurídicamente razonable no es fácil".

En cualquier caso, Redondo ha asegurado que va a "cumplir" con su intención de impulsar los tres proyectos legales y que se "abra un necesario debate social" en torno a las medidas que incorporen las tres legislaciones.