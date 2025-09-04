Giorgio Armani, un eterno enamorado de la noche y el mar de Ibiza

El mundo de la moda despide a Giorgio Armani, fallecido en Milán el 4 de septiembre de 2025 a los 91 años. El diseñador italiano deja tras de sí no solo un imperio que cambió la manera de vestir en el último medio siglo, sino también un vínculo íntimo con el Mediterráneo, y en especial con las Pitiusas.

Ya en los años 80, Armani comenzaba a dejarse ver en la noche ibicenca. En agosto de 1988, pasó unos días en la isla y, aunque intentó moverse con discreción, acabó en el privado de la discoteca KU, dejándose seducir por el ambiente nocturno y defendiendo las virtudes de la moda italiana. Con el paso de los años, Armani regresó en numerosas ocasiones. En 2004 se le pudo ver en la fiesta ‘La Troya Asesina’ de Amnesia, acompañado por el modelo Diego Saldariaga, con quien se le fotografió en varias ocasiones ese verano, disfrutando de la escena local a sus 70 años, con la vitalidad que le caracterizaba. En 2006 y 2007, Pacha fue uno de sus rincones predilectos de la isla: acudió varias noches seguidas, compartió velada con amigos y modelos y recibió, incluso, un ejemplar del libro ‘El Baile’, que recoge la historia del club. Aquellas veladas demostraban que Armani, pese a su fama global, disfrutaba mezclándose con la multitud, bailando al ritmo de la música electrónica y dejándose llevar por la energía de la isla.

Del ‘glamour’ a la sencillez

A pesar de su aura de icono global, Armani paseaba por el barrio de la Marina de Ibiza como un vecino más, sin escoltas, saludando a curiosos, visitando mercadillos y hablando con los artesanos. En julio de 2010 se le fotografió buscando objetos de inspiración en los puestos artesanos y firmando autógrafos en varias tiendas, antes de regresar a su yate para cenar con amigos.

Su pasión por el mar encontró su máxima expresión en el ‘Main’, un yate de 65 metros que él mismo diseñó «de principio a fin». Armani lo describía como su obra maestra: «No lo veo como un piso flotante sino como una casa que navega sobre el mar». Con este barco recorrió una y otra vez las aguas de Ibiza y Formentera, que comparaba con su amada isla de Pantelleria: «Es difícil encontrar un clima y un mar como éste. Siempre vengo en busca de tranquilidad y aquí la encuentro».

El creador del prêt-à-porter moderno encontraba en las Pitiusas algo más que un lugar de descanso. «No me gusta mezclar trabajo y vacaciones. Vengo para relajarme y buscar la tranquilidad que no tengo cuando trabajo», confesó al periodista Juan Suárez, en una entrevista concedida a Diario de Ibiza en 2010, en el interior del ‘Main’. Esa mezcla de calma diurna y vibrante vida nocturna se convirtió en parte de su particular retiro. «Es una isla especial, todo el mundo habla de las discotecas y del problema de las drogas, que la gente duerme en la playa, pero la isla es otra cosa», apuntaba el diseñador, que confesaba que aquí no pensaba en trabajo. A lo largo de esos veranos en la isla había visto los cambios de Ibiza. Para bien y para mal. «Lo positivo es una mejora en el confort de la hostelería, las carreteras y la adaptación a un turismo de masas, pero ha dejado de ser una isla. Ahora es un trozo de continente gracias a las discotecas».

Amante de la gastronomía, era habitual verle en los restaurantes de la isla, generalmente rodeado de amigos. Le gustaban especialmente las gambas de Ibiza, el jamón ibérico, las anchoas de La Escala y los dulces.

Giorgio Armani fue, ante todo, un diseñador de silenciosa elegancia. Un hombre austero, trabajador incansable y creador de un estilo que vistió a generaciones enteras. Pero también fue un mediterráneo que amó la noche y el mar de Ibiza, islas a las que volvió una y otra vez hasta bien entrada su madurez.