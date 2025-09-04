El eclipse lunar total del 7 de septiembre se verá completo en Ibiza
Teñirá de rojo nuestro satélite, fenómeno popularmente conocido como Luna de Sangre
La noche del próximo domingo, 7 de septiembre de 2025, se vivirá uno de los eventos astronómicos más impresionantes del año: un eclipse lunar total, que teñirá de rojo nuestro satélite, fenómeno popularmente conocido como Luna de Sangre.
¿Cuándo ocurrirá y cuánto durará?
El eclipse lunar total se producirá durante la noche del 7 al 8 de septiembre. El fenómeno arrancará a las 17.29 hora peninsular con la fase penumbral y, cerca de una hora más tarde, a las 18.27, dará inicio la fase parcial, momento en el que la sombra de la Tierra empezará a cubrir la Luna de forma visible.
El punto álgido llegará a las 20.11, cuando el satélite quede completamente teñido de un tono rojizo intenso. Esta fase total se prolongará durante 82 minutos, lo que lo convierte en uno de los eclipses más extensos de la década.
¿Dónde será visible?
Este eclipse será observable desde África, Europa, Asia, Australia, y partes del océano Índico y Pacífico occidental, logrando impactar a cerca del 85 % de la población mundial.
En España, la Luna saldrá ya eclipsada, de modo que se verá la fase final de la totalidad mientras asciende en el horizonte. En algunas zonas de Galicia y Canarias quizá llegue justo después de que termine la totalidad, pero en el archipiélago balear y el resto de la península la observación será completa o casi completa.
¿Qué lo hace especial?
- Duración prolongada: con más de 82 minutos de totalidad, es el eclipse lunar total más largo desde 2022.
- Fenómeno de Luna de Sangre: la luz solar refractada por la atmósfera terrestre tiñe la Luna de rojo o naranja, un efecto siempre fascinante.
- Coincidencia astronómica: la Luna estará en la constelación de Acuario, cerca de Saturno, lo que permitirá ver ambos en el cielo nocturno durante la fase total .
Recomendaciones para disfrutarlo
- No se necesitan gafas específicas: a diferencia del eclipse solar, este fenómeno lunar es seguro para ver a simple vista.
- Busca un horizonte despejado: la Luna emergerá del mar Mediterráneo ya eclipsada; elegir un emplazamiento con buena vista al noreste ayudará a no perder ningún detalle.
- Fotografía con cuidado: si usarás cámara, ajusta ISO moderado para capturar la tonalidad rojiza sin quemar la imagen.
