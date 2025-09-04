Lo que nunca debes hacer al sacar dinero del cajero automático

Retirar dinero en efectivo desde un cajero sigue siendo una práctica habitual para miles de personas a diario. Aunque muchos usuarios ya toman precauciones básicas —como proteger el teclado al teclear el código PIN o evitar retirar dinero en horarios y lugares poco seguros—, existen otras acciones aparentemente inofensivas que pueden comprometer su seguridad sin que se dé cuenta.

Especialistas en seguridad financiera alertan sobre un riesgo que no siempre tiene relación directa con la tecnología, sino con la información personal que entregamos sin darnos cuenta. Uno de los descuidos más frecuentes ocurre al solicitar el comprobante de la transacción.

Desde el ámbito bancario, los expertos aconsejan evitar pedir el recibo impreso del cajero, a menos que sea absolutamente necesario. Aunque se trata de un trozo de papel, puede contener datos confidenciales como los últimos números de su cuenta, fragmentos del número de tarjeta, el nombre del banco y la hora exacta del movimiento.

¿Quién puede usar esa información?

Estos datos pueden ser utilizados por estafadores para ejecutar fraudes, suplantaciones de identidad o incluso aplicar técnicas de engaño conocidas como ingeniería social. Un simple recibo tirado a la basura puede servir como punto de partida para que un delincuente se haga pasar por su banco y gane su confianza con información aparentemente legítima.

A esto se suma que muchos cajeros automáticos aún no cuentan con medidas de impresión que oculten este tipo de información. Por ello, los profesionales del sector financiero recomiendan que, si necesita conservar el comprobante, lo guarde y no lo deje expuesto en el entorno del cajero. Lo más aconsejable es consultar sus movimientos bancarios desde la app oficial de su entidad o, si lo prefiere, activar la opción de recibos digitales.