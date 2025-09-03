Tres días para celebrar la figura de la diosa Tanit y la «sororidad» que representa

Sant Antoni acogerá este fin de semana la tercera edición del Ibiza Tanit Festival, centrado en la popular diosa fenicia y los valores que representa: «La unidad, la colaboración y la sororidad», indican desde la organización, la Asociación Diosa Tanit Ibiza. El objetivo, indican, es «fomentar el reconocimiento de lo femenino como pilar de nuestra identidad cultural y social»,

Los actos previstos se distribuyen en tres días y todos ellos se llevarán a cabo en el espacio cultural de sa Punta des Molí y la plaza de la iglesia. El viernes por la tarde el festival celebrará el día de la Mujer Indígena. Las actividades comenzarán a las 19.30 horas con mercadillo, ball pagès, exposiciones y talleres y continuará a las 20.30 con rezos, ceremonias, un arcoíris de la paz y una charla sobre la presencia de la mujer indígena en el mundo. La jornada acabará con música.

El sábado la actividad se traslada a la plaza de la iglesia de Sant Antoni, donde está prevista la muestra de cortos ‘Ixtar Curts’ a las ocho de la tarde.

El domingo la jornada será completa, en horario de mañana y de tarde, de nuevo en sa Punta des Molí. Las actividades comenzarán a las 9.30 horas con yoga y un baño de sonido, continuará a las 11 con un taller de alfarería a cargo de María José de Frigolades y concluirá a las 12 con un taller de voz. La jornada se retomará por la tarde a las siete, con un mercadillo al que seguirán toda una serie de propuestas: actuaciones de canto y guitarra, charla sobre la historia del molino o sobre historia, ofrendas a la diosa Tanit, conferencia del responsable de la guarda y custodia del santuario de es Culleram, entrevistas en directo, performances... Y así hasta las diez de la noche, cuando está prevista la despedida oficial, a la que seguirá una sesión de dj con Neliah Kandisha hasta cerca de la medianoche.