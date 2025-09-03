Marruecos
Condenan a dos años y medio de prisión a la feminista marroquí acusada de blasfemia
Su delito, publicar una imagen con la frase "Alá es lesbiana".
Efe
Rabat
El Tribunal de Primera Instancia de Rabat condenó este miércoles a dos años y medio de prisión a la activista feminista marroquí Ibtissam Lachgar, conocida como "Betty", por el delito de "atentar contra la religión islámica" tras publicar una imagen con la frase "Alá es lesbiana".
Según informó a EFE una fuente de la defensa, Lachgar fue condenada también a pagar una multa de 50.000 dirhams (unos 4.700 euros).
Lachgar publicó recientemente en su cuenta en Twitter una foto en la que aparece vistiendo una camiseta con la expresión "Alá (en árabe) es lesbiana (en inglés)" y acompañó la imagen con un mensaje en el que calificaba la religión islámica de "fascista" y "misógina".
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Qué hacer si te llega esta carta de la Agencia Tributaria siendo mutualista
- Nervios en el sector del chárter de Ibiza y Formentera con caídas de los ingresos hasta del 50%
- Hallan un cadáver en avanzado estado de descomposición en una caravana en Ibiza
- Multa de hasta 60.000 euros por capturar 14 ejemplares de 'verderol' de talla inferior a la permitida en Ibiza
- Servicio, cubierto, propina.. Todo lo prohibido en la cuenta de un restaurante en Ibiza
- La masterclass de pesca de 'raors' de la nieta de Matutes, María Monfort, en aguas de Ibiza
- Ocio de Ibiza: «Los precios elevados son necesarios, la isla no da para más»
- Restaurantes de Ibiza registran caídas de hasta un 20% de sus ingresos