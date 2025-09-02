Un restaurante de Mallorca cobra más de 63.000 euros a una mesa ¡con 5.800 de propina!

El restaurante Annabel, ubicado en Palmanova, se ha convertido en noticia tras difundir en redes sociales la astronómica factura de 63.237,90 euros que cobró a un grupo de clientes. El propio local publicó la imagen del recibo acompañada de un mensaje irónico: “¿De quién es esta cuenta? Etiqueten a la persona en los comentarios, nos gustaría hablarlo”.

Según confirmó el establecimiento, fueron 18 comensales los que disfrutaron del banquete, lo que supone un gasto medio de unos 3.500 euros por persona. El detalle más llamativo es un cargo de 45.000 euros por “diversos platos de pescado”, aunque no se especifica qué productos se sirvieron. En los comentarios de la publicación, otros hosteleros bromean con que habrían estado encantados de recibir a esos clientes. Se especula con que podrían tratarse de celebridades estadounidenses de alto poder adquisitivo, ya que, por ejemplo, la actriz Eva Longoria ha pasado por la isla.

La propina se añade a la factura

El caso ha reavivado la polémica sobre la política del restaurante, que hace unas cuantas semanas ya fue criticado por añadir automáticamente un 10 % de propina a todas las cuentas. En esta factura millonaria, esa práctica supuso 5.748,90 euros extra, señalados en la parte inferior del ticket como “opcional”, aunque en letra pequeña.

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) recordó a finales de julio que la propina en España no es obligatoria y que el servicio debe estar siempre incluido en el precio. Por tanto, cobrarla como concepto adicional resulta ilegal.

Desde el restaurante, sin embargo, defienden que actúan con “total transparencia”. Una empleada explicó al Mallorca Zeitung, del mismo grupo editor que Diario de Mallorca, que la factura muestra el importe con y sin propina, “en mayúsculas y en negrita, imposible de pasar por alto”.

Consultados sobre la legalidad de esta práctica, respondieron que se trata de una “zona gris”: “El cliente puede decidir. Muchas veces regresan después para reclamar el importe y entonces se les devuelve”, señalaron.