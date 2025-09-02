¿Has recibido un SMS de la DGT? Podría ser una estafa para robar información a los conductores

Cada vez son más las personas que caen en estafas a través de internet y del teléfono móvil, una modalidad delictiva que no deja de crecer y sofisticarse. Desde mensajes de texto que suplantan a bancos u organismos públicos hasta enlaces maliciosos enviados por redes sociales o correo electrónico, los ciberdelincuentes aprovechan cualquier descuido para obtener datos personales o vaciar cuentas bancarias.

En este sentido, la Dirección General de Tráfico (DGT) ha vuelto a lanzar un aviso a la ciudadanía sobre el incremento que han constatado en las últimas semanas de estafas a través de mensajes de texto fraudulentos. Por ello, alertan de que hay personas que están recibiendo mensajes en su teléfono móvil que no se corresponden con la realidad.

Según ha explicado la DGT en su cuenta de X, se trata de un intento de smishing, una modalidad de estafa que utiliza mensajes de texto fraudulentos para engañar a las personas y obtener sus datos personales o bancarios. Los delincuentes se hacen pasar por entidades confiables, como bancos o empresas, e incluyen enlaces o números en los SMS que dirigen a páginas falsas o instalan software malicioso. El objetivo es robar información sensible o acceder a las cuentas del usuario.

En este caso, al usuario le llega un mensaje de texto en el que se hacen pasar por la DGT para así poder conseguir información y datos de los conductores. En el texto lanzan una advertencia: "Último aviso antes del aumento de su multa pendiente". Y acto seguido adjuntan un enlace fraudulento que lleva directamente a un portal en el que piden aportar datos personales.

Sin embargo, hay que tener en cuenta que la DGT no utiliza mensajes de móvil, como SMS o WhatsApp, para notificar multas ni otros trámites, ya que no se consideran canales seguros y pueden ser fácilmente suplantados por estafadores. Para evitar fraudes, la DGT solo envía notificaciones a través de medios oficiales como el correo postal, la Dirección Electrónica Vial (DEV), la sede electrónica o la app MiDGT. Por eso, si alguien recibe un mensaje de texto en nombre de Tráfico, lo más probable es que se trate de una estafa.