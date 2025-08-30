Sant Mateu cambia el Flower Power por los años 80 en sus fiestas

Música en vivo, actividades dirigidas a los más pequeños, ball pagès, una misa solemne o una carrera popular. Estas son solo algunas de las actividades previstas en el marco de la celebración de las fiestas de Sant Mateu que empiezan este sábado y que se prolongarán hasta el domingo 28 de septiembre.

El programa de actividades de este año, diseñado por el Ayuntamiento de Sant Antoni junto a las entidades del pueblo, tiene «como objetivo mantener las tradiciones al mismo tiempo que se incorporan nuevas propuestas que buscan conseguir que las fiestas de este 2025 sean más atractivas», según afirma la secretaria de la Associació de Vesins de Sant Mateu, Lina Planells. Esta habla sobre una de las principales novedades de este año: «Hemos sustituido la fiesta Flower Power de ediciones anteriores por la fiesta de Los Maravillosos 80».

Por su parte, la concejala de Educación, Cultura y Patrimonio del Consistorio, Eva Prats, destaca «la apuesta por un programa variado, con espacios para la música, el teatro, el folclore la memoria histórica y también actividades para los niños».

Para los más pequeños, se ha organizado una fiesta de la espuma (7 de septiembre) y una fiesta para toda la familia que incluye una gincana. A ello, hay que sumarle el teatro musical infantil ‘Quan els colors somien cançons’ el 26 de septiembre.

Programa de conciertos

A la ya mencionada fiesta de Los Maravillosos 80, que tendrá lugar el 13 de septiembre y correrá a cargo del dj ibicenco Javi Box, el programa de fiestas suma las actuaciones musicales el 20 de septiembre de la banda local del Cor de Sant Mateu y del grupo Groove Garage. El 21 será el turno de la cantante cubana Belma Céspedes. Ese mismo día, se realizará la tradicional misa solemne seguida de la procesión por el pueblo.

El teatro también estará presente en las fiestas de Sant Mateu de la mano de la obra ‘Can Consistori’ protagonizada por el Grup de Teatre des Cubells el 14 de septiembre.

Un año más el ball pagès formará parte del programa de fiestas y tendrá a la Colla d’Aubarca y el Grup Folklòric de Sant Rafel como protagonistas. Esto será el 6 de septiembre.