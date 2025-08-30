La Orquesta joven Sedajazz ambientará una nueva noche de conciertos en Caló de s’Oli

El jazz es el protagonista de una nueva noche de conciertos en el auditori de Caló de s’Oli. La banda Jove Big Band Sedajazz ambientará la velada en el marco de la antepenúltima jornada de conciertos de la tercera edición del ‘Sol Post’ en s’Oli Fest.

Jove Big Band Sedajazz, que es considerada como una de las formaciones musicales más prometedoras en el ámbito nacional, llevará a cabo una vistosa actuación musical en la que 23 músicos se subirán al escenario del auditorio. Además, van a presentar su último álbum, ‘In Bloom’. Este se grabó el verano pasado en directo en el marco de las sesiones que organiza el colectivo Sedajazz en el centro cultural La Rambleta de Valencia.

S’Oli Fest es un ciclo de conciertos organizado por el Ayuntamiento de Sant Josep a lo largo de todo el verano. Esta iniciativa compagina artistas y bandas que vienen de fuera de la isla con alguna sorpresa de última hora. Las actuaciones en vivo se llevan a cabo coincidiendo con la puesta de sol.

El colectivo Sedajazz ha actuado en algunos de los festivales más importantes y escenarios de jazz del país, como el Festival de Jazz de Valencia, Jazz a Poqueta Nit Altea, Festival de Maspalomas en Las Palmas de Gran Canaria, Ciclo de Conciertos Caja Burgos en Miranda de Ebro, Festival Jazzing de Barcelona, Festival Clasijazz de Almería, Festival Mar y Jazz o el Festival de Jazz de Teruel, entre otros muchos.