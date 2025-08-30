El CECOD constata que las lluvias traen una "mejoría significativa" en los seis incendios que siguen activos

El Comité Estatal de Coordinación (CECOD) contra los incendios ha constatado este sábado que las "precipitaciones continuas de las últimas horas han supuesto una mejora significativa en la zona afectada por los incendios forestales". Además, tras la reunión a la que ha asistido el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, el CECOD ha informado de que siguen activos seis incendios en Situación Operativa 2, todos ellos concentrados en Castilla y León (León y Zamora), aunque todos ellos "han evolucionado de forma favorable".

"Este sábado se esperan condiciones meteorológicas muy favorables para las labores de extinción gracias al amaine de las rachas de viento, que serán flojas todo el día", continúa la nota informativa emitida por el CECOD. Así, se subraya que en el incendio de Igüeña, en León, no se detectan puntos calientes y que la situación es de "completa estabilidad" y que en el de Porto "se continúa asegurando el perímetro a pesar de que no se considera probable que haya nuevas reactivaciones".

Tras la reunión, la directora de Protección Civil y Emergencias, Virginia Barcones, se ha mostrado con "esperanza y optimismo" ante la "ventana de oportunidad" que supone la mejora de las condiciones meteorológicas y ha apuntado que "este terrible episodio de incendios se va cerrando". Eso sí, ha advertido de que existe un incendio en situación 1 en Lubrín (Almería) donde continúa el riesgo extremo por fuegos.

Pese a esto, la mejora de las condiciones ha propiciado que a lo largo del viernes no fuera necesario realizar ninguna evacuación en las zonas afectadas por los grandes incendios, con lo que la Policía Nacional y la Guardia Civil está centrada en "la protección de las poblaciones desconfinadas o en las que se producen realojos", explican. También añaden que las investigaciones policiales sobre el origen de los distintos fuegos desde el 1 de junio y hasta este viernes arrojan un balance de 57 detenidos y 142 investigados.