Del escenario de TVE a jurado del concurso de Piano de Ibiza

Fue arpista de la Orquesta Sinfónica de Radiotelevisión Española durante 19 años y, durante otros 21, dirigió ‘Los Conciertos de La 2’ de TVE. También ha sido miembro permanente del jurado del Concurso de Juventudes Musicales de España y, actualmente, dirige y produce programas audiovisuales de música clásica. Con esta amplia trayectoria, aterriza en Ibiza desde hace tiempo porque sus hijos tienen residencia aquí. Sin embargo, no había pasado por el Concurso Internacional de Piano de Ibiza hasta hace unos años.

Quien le llevó a él fue el pianista, organista y musicólogo español, Antonio Baciero, colaborador del concurso y el festival que le precede desde hace 29 años. Baciero es copresidente del jurado del certamen que se celebra esta semana en el Centro Cultural de Sant Carles y, aunque convocó a Vayá en anteriores ediciones, hasta este año no le había sumado al proyecto.

De su experiencia, a Vayá le gusta señalar que nunca ha tenido pelos en la lengua, por esta razón, compartió con Diario de Ibiza este martes —un día antes a que empezasen las actuaciones—, la «expectación» con la que esperaba el certamen, porque éste es el primero en el que verá participar a cada concursante durante 45 minutos: «En otros concursos se presentan cuatro o veinte. Se les deja tocar diez minutos y se hace una criba de la que finalmente quedan cuatro, a los que sí se les da más tiempo», explica.

Un certamen distinto a todos

En Ibiza, en cambio, Vayá se prepara como para una «maratón»: «Con tanto tiempo de audición a veces se pueden perder detalles, porque son muchos», advierte. Y para él todos los matices son importantes. Entre ellos, destaca fundamentalmente «la presencia en escena».

Por otro lado, hay cuestiones que valora con creces de este concurso. Considera que éste es «más fiable» respecto a otros, porque afirma que aquí «no influirán intereses de marcas discográficas». También aprecia la diversidad de procedencia de los artistas, que este año vienen de 14 países diferentes. Esto, para él, «da mucha categoría al concurso».

Por todo ello, en definitiva, comparte su «ilusión»: «Estoy encantado de que esta isla promocione un concurso de estas características». Eso sí, al recordar que tendrá que escuchar a 48 jóvenes pianistas, bromea: «Esperamos que el jurado no se duerma».