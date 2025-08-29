Todos los detalles de los seis días de jazz en Ibiza

"Queremos que nuestra ciudad no solo sea conocida por el sol y la playa, sino también por su oferta cultural. Y este festival ayuda a atraer ese tipo de turismo", afirma la concejala de Cultura del Ayuntamiento de Ibiza, Carmen Domínguez, durante la presentación oficial del Festival Internacional de Jazz de Ibiza 2025, que tendrá lugar del 1 al 6 de septiembre en Vara de Rey, el parque Reina Sofía y el Baluard de Santa Llúcia.

Este evento celebra su 37 edición y su director artístico, Vicent Tur, profesor de trombón en el Patronat Municipal de Música, detalla la programación completa: "Me hace mucha ilusión que el primer día toque la Jove Big Band de Sedajazz. La dana afectó mucho a este grupo de jóvenes valencianos, pero han salido adelante y sé que algún día, cuando empiecen con sus proyectos personales, escucharemos hablar de los chicos que vienen a tocar este año". Tur considera ya una "tradición" la actuación de grupos de jazz de Mallorca y en esta ocasión, serán el guitarrista Goran Levi y el saxofonista Miquel Àngel Rigo.

Baile y jazz

El miércoles 3 de septiembre tendrá lugar la actuación anual de la Big Band Ciutat d’Eivissa, que este año, por primera vez, adaptará su repertorio al flamenco. También contará con la bailaora Penélope Tafur para la actuación en el parque Reina Sofía. "Tengo que darle las gracias a Vicent [Tur] por confiar en que esta idea iba a funcionar. Para mí será un privilegio compartir escenario con mis antiguos compañeros", comenta Tafur, antigua alumna del Patronat de Música y ahora bailaora invitada para la actuación del próximo miércoles. Tras la actuación de la big band ibicenca, la cantante Claudia Bardagí presentará su disco en solitario, titulado 'Wave'.

El 4 de septiembre, los conciertos se trasladarán al Baluard de Santa Llúcia. El trío de Álex Conde será el encargado de abrir el evento con una fusión de flamenco y jazz, seguida del cuarteto de Anja Gottberg, que presentará una propuesta de jazz moderno de estilo neerlandés. El viernes continuarán las actuaciones de Jacky Terrasson y de la Eivissa Jazz Experience de Abe Rábade, un clásico en el Eivissa Jazz.

El festival se clausurará con la actuación de Carlos Sarduy junto a sus Groove Messengers y la agrupación argentina Escalandrum, como afirmó Tur: "Son los mejores de los mejores". Sarduy, presente en la presentación del festival, comentó: "Haremos que sea una noche guapa. Es un privilegio estar rodeado de tanta gente bonita".

Los tres primeros días del evento son gratuitos y las entradas para las noches en el Baluard de Santa Llúcia están a la venta en la web del festival.

Eivissa Jazz día a día

Lunes 1 de septiembre

Jove Big Band Sedajazz

Una veintena de jóvenes músicos valencianos tocarán estándares de jazz en Vara de Rey a las 21 horas. La entrada es gratuita.

Martes 2 de septiembre

Goran Levi Quartet

Liderado por el guitarrista Goran Levi, tocarán composiciones de jazz contemporáneo en Vara de Rey a las 21 horas. La entrada es gratuita.

Miquel Àngel Rigo Quintet

Con un enfoque de jazz, swing, groove y música brasilera, el quintento liderado por Miquel Àngel Rigo dará un concierto en Vara de Rey a continuación del Goran Levi Quartet.

Miércoles 3 de septiembre

Big Band Ciutat d’Eivissa

La agrupación contará con la participación de la bailaora Penélope Tafur. En el Parc Reina Sofía, a las 21 horas y con entrada gratuita.

Claudia Bardagí

La cantante catalana presentará su segundo disco, ‘Wave’, con composiciones que fusionan el pop, rock y jazz. Actuará después de la Big Band.

Jueves 4 de septiembre

Álex Conde Trío

A las 21 horas, en el Baluard de Santa LLúcia, el trío explorará versiones de clásicos a partir del jazz flamenco. Compra de entradas a través de la web de Eivissa Jazz.

Anja Gottberg Quartet

La contrabajista originaria de Suecia presesentará composiciones de jazz moderno de estilo neerlandés, seguidamente del Álex Conde Trío.

Viernes 5 de septiembre

Jacky Terrasson Trio

El reconocido pianista ofrecerá un concierto en el que fusiona el jazz con la música clásica en el Baluard de Santa Llúcia. A las 21 horas. Requiere compra de entradas.

Eivissa Jazz Experience

El pianista gallego Abe Rábade, junto a un elenco de artistas, ofrecerá una sesión de jazz posterior a la actuación del Jacky Terrasson Trio.

Sábado 6 de septiembre

Carlos Sarduy & Groove Messengers

El músico deleitará a los asistentes con un repertorio que combina sus raíces afrocubanas con el jazz moderno. Actuará en el Baluard de Santa Llúcia a las 21 horas y requiere entrada.

Escalandrum

La formación argentina pondrá el broche al festival de este año con sus reinterpretaciones magistrales de la obra de Piazzolla, abuelo de uno de los baterías.