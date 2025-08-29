Música
Todos los detalles de los seis días de jazz en Ibiza
La mañana del viernes se presentó la programación del Festival Internacional de Jazz de Ibiza. La edición de este año viene con días llenos de música y una actuación de baile flamenco
Alexandra Curalet
"Queremos que nuestra ciudad no solo sea conocida por el sol y la playa, sino también por su oferta cultural. Y este festival ayuda a atraer ese tipo de turismo", afirma la concejala de Cultura del Ayuntamiento de Ibiza, Carmen Domínguez, durante la presentación oficial del Festival Internacional de Jazz de Ibiza 2025, que tendrá lugar del 1 al 6 de septiembre en Vara de Rey, el parque Reina Sofía y el Baluard de Santa Llúcia.
Este evento celebra su 37 edición y su director artístico, Vicent Tur, profesor de trombón en el Patronat Municipal de Música, detalla la programación completa: "Me hace mucha ilusión que el primer día toque la Jove Big Band de Sedajazz. La dana afectó mucho a este grupo de jóvenes valencianos, pero han salido adelante y sé que algún día, cuando empiecen con sus proyectos personales, escucharemos hablar de los chicos que vienen a tocar este año". Tur considera ya una "tradición" la actuación de grupos de jazz de Mallorca y en esta ocasión, serán el guitarrista Goran Levi y el saxofonista Miquel Àngel Rigo.
Baile y jazz
El miércoles 3 de septiembre tendrá lugar la actuación anual de la Big Band Ciutat d’Eivissa, que este año, por primera vez, adaptará su repertorio al flamenco. También contará con la bailaora Penélope Tafur para la actuación en el parque Reina Sofía. "Tengo que darle las gracias a Vicent [Tur] por confiar en que esta idea iba a funcionar. Para mí será un privilegio compartir escenario con mis antiguos compañeros", comenta Tafur, antigua alumna del Patronat de Música y ahora bailaora invitada para la actuación del próximo miércoles. Tras la actuación de la big band ibicenca, la cantante Claudia Bardagí presentará su disco en solitario, titulado 'Wave'.
El 4 de septiembre, los conciertos se trasladarán al Baluard de Santa Llúcia. El trío de Álex Conde será el encargado de abrir el evento con una fusión de flamenco y jazz, seguida del cuarteto de Anja Gottberg, que presentará una propuesta de jazz moderno de estilo neerlandés. El viernes continuarán las actuaciones de Jacky Terrasson y de la Eivissa Jazz Experience de Abe Rábade, un clásico en el Eivissa Jazz.
El festival se clausurará con la actuación de Carlos Sarduy junto a sus Groove Messengers y la agrupación argentina Escalandrum, como afirmó Tur: "Son los mejores de los mejores". Sarduy, presente en la presentación del festival, comentó: "Haremos que sea una noche guapa. Es un privilegio estar rodeado de tanta gente bonita".
Los tres primeros días del evento son gratuitos y las entradas para las noches en el Baluard de Santa Llúcia están a la venta en la web del festival.
Eivissa Jazz día a día
Lunes 1 de septiembre
- Jove Big Band Sedajazz
Una veintena de jóvenes músicos valencianos tocarán estándares de jazz en Vara de Rey a las 21 horas. La entrada es gratuita.
Martes 2 de septiembre
- Goran Levi Quartet
Liderado por el guitarrista Goran Levi, tocarán composiciones de jazz contemporáneo en Vara de Rey a las 21 horas. La entrada es gratuita.
- Miquel Àngel Rigo Quintet
Con un enfoque de jazz, swing, groove y música brasilera, el quintento liderado por Miquel Àngel Rigo dará un concierto en Vara de Rey a continuación del Goran Levi Quartet.
Miércoles 3 de septiembre
- Big Band Ciutat d’Eivissa
La agrupación contará con la participación de la bailaora Penélope Tafur. En el Parc Reina Sofía, a las 21 horas y con entrada gratuita.
- Claudia Bardagí
La cantante catalana presentará su segundo disco, ‘Wave’, con composiciones que fusionan el pop, rock y jazz. Actuará después de la Big Band.
Jueves 4 de septiembre
- Álex Conde Trío
A las 21 horas, en el Baluard de Santa LLúcia, el trío explorará versiones de clásicos a partir del jazz flamenco. Compra de entradas a través de la web de Eivissa Jazz.
- Anja Gottberg Quartet
La contrabajista originaria de Suecia presesentará composiciones de jazz moderno de estilo neerlandés, seguidamente del Álex Conde Trío.
Viernes 5 de septiembre
- Jacky Terrasson Trio
El reconocido pianista ofrecerá un concierto en el que fusiona el jazz con la música clásica en el Baluard de Santa Llúcia. A las 21 horas. Requiere compra de entradas.
- Eivissa Jazz Experience
El pianista gallego Abe Rábade, junto a un elenco de artistas, ofrecerá una sesión de jazz posterior a la actuación del Jacky Terrasson Trio.
Sábado 6 de septiembre
- Carlos Sarduy & Groove Messengers
El músico deleitará a los asistentes con un repertorio que combina sus raíces afrocubanas con el jazz moderno. Actuará en el Baluard de Santa Llúcia a las 21 horas y requiere entrada.
- Escalandrum
La formación argentina pondrá el broche al festival de este año con sus reinterpretaciones magistrales de la obra de Piazzolla, abuelo de uno de los baterías.
