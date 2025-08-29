Cataluña y Madrid lideran los avisos de radicalización con más del 24% del total nacional

"¿Sabías que la información procedente de los ciudadanos es una de las fuentes más eficaces para detectar y prevenir procesos de radicalización? A veces, un detalle -por pequeño que parezca- puede ser clave a la hora de resolver un problema más grande". Con esta premisa, hace ya una década que el Ministerio del Interior lanzó la iniciativa Stop Radicalismos. El objetivo era implicar a la ciudadanía para avisar de posibles casos de radicalización. Desde entonces, y hasta mediados de agosto, sus cuatro canales habían recibido casi 19.000 comunicaciones, es decir, una media de cinco diarias, tal y como recoge la agencia Efe. Cataluña y Madrid están a la cabeza.

Fuentes del Centro de Coordinación de Información sobre Radicalización (CCIR), dependiente del Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO), donde se reciben y analizan esas comunicaciones de los ciudadanos, totalmente anónimas, exponen que Cataluña es la comunidad con más avisos, con el 12,31% del total, por delante pero muy de cerca de Madrid, que acapara el 11,97%. Tras estas dos se sitúan Andalucía, con el 8,53% y la Comunidad Valenciana, con el 5,11%.

Los expertos exponen a la agencia que, como se refleja en el estudio de las comunicaciones, el ciudadano que reside en las grandes localidades es más activo que el del ámbito rural. A modo de ejemplo de las comunicaciones recibidas, recuerdan la recibida vía web de una persona anónima que relataba como un amigo suyo "de toda la vida" y pakistaní se mostraba "muy radical" en el último mes, justo después de que unos primos suyos viajaran a España para visitarle. También había dejado de beber cerveza, entre otros signos evidentes, y que hablaba de viajar a Siria o Irak desde Pakistán.

Casi el 18% de avisos son de interés

De las casi 19.000 comunicaciones recibidas en este decenio, más de 3.300 han sido consideradas de interés (casi el 18%). Prácticamente la mitad (48%) de los avisos están relacionados con signos de radicalización que los ciudadanos han observado en las redes sociales; el 52% corresponde al ámbito físico.

Además, han visto más comunicaciones ciudadanas en momentos concretos, como tras los atentados de Cataluña, Londres o París, por la mayor sensibilización de la ciudadanía.

Dentro de los cuatro canales de Stop Radicalismos (página web, correo electrónico, teléfono gratuito y un botón Stop Radicalismos en la aplicación para móviles Alertcops), el más usado es el formulario de la web, con un 69% de las comunicaciones recibidas, quizá porque los ciudadanos consideran que su anonimato esta más garantizado, aunque lo esté en todos los canales.

En hasta 379 avisos se han constatado coincidencias con investigaciones abiertas por alguno de esos dos cuerpos, no solo de terrorismo, sino también de crimen organizado.