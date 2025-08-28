Estos utensilios de cocina podrían acumular más bacterias que la tapa del inodoro

En muchas cocinas, tanto domésticas como profesionales, el uso de utensilios de madera sigue siendo prioritario. Su apariencia rústica, su tacto agradable y la sensación de familiaridad que evocan los convierten en una opción habitual para remover salsas, servir platos o cocinar guisos. Durante décadas, su uso ha sido símbolo de tradición, pero en los últimos años han surgido dudas sobre su conveniencia.

Diversos estudios sanitarios advierten de los riesgos que puede implicar el uso prolongado de utensilios de madera, sobre todo en ambientes húmedos o con poca ventilación. La madera es un material poroso, lo que significa que puede absorber líquidos, restos de alimentos y bacterias con facilidad. Esto no solo dificulta una limpieza efectiva, sino que puede favorecer la proliferación de gérmenes con el paso del tiempo, incluso cuando los utensilios parecen limpios. En contextos como la restauración, su uso está directamente restringido por normativas de higiene alimentaria.

Por ello, la recomendación de los profesionales es clara: optar por materiales no porosos y fáciles de desinfectar, como la silicona de alta calidad o el acero inoxidable. Ambos ofrecen una buena resistencia a altas temperaturas, no alteran los sabores y pueden limpiarse con mayor eficacia. Además, la silicona moderna se ha desarrollado para ser completamente segura en contacto con alimentos, sin desprender sustancias tóxicas ni retener olores.

Actualmente, muchas marcas ofrecen modelos de silicona y acero con mangos ergonómicos, acabados elegantes y resistencia al uso intensivo. Esto permite mantener altos estándares de higiene sin sacrificar comodidad ni estética en la cocina. Además, al no deteriorarse con tanta facilidad como la madera, se trata también de una inversión más duradera.