"Esto es una puta mierda": polémica en Mallorca por el vídeo de un creador criticando la gastronomía de la isla

El creador de contenido gastronómico Cocituber ha desatado una auténtica tormenta en redes sociales tras publicar un vídeo en el que critica con dureza uno de los platos más emblemáticos de Mallorca: el frit mallorquí. La polémica ha sido aún mayor porque la grabación fue realizada en el histórico Bar Bosch de Palma, un local abierto en 1936 y considerado uno de los más emblemáticos de la ciudad.

“Esto me parece una puta mierda, con todo el respeto del mundo”, sentencia el creador al probar el plato. A su lado, una acompañante le pregunta si le gusta, a lo que responde con rotundidad: “A mí personalmente no, hostia. 4,20 euros la tapa y no me gusta nada”.

No al frit, pero sí a las "langostas más baratas de España"

La crítica contrasta con la exaltación que hace de otros productos del mismo local, como la famosa “langosta” (llonguet), un bocadillo típico de Palma. “Aquí está la langosta más barata de toda España, cinco pavos. El pan es típico de Mallorca, está buenísimo”, comenta, mientras bromea con la confusión terminológica y celebra la sobrasada: “¡Qué sobrasada, chaval!”.

El vídeo, grabado en pleno centro de Palma, ha generado miles de comentarios. Muchos usuarios han mostrado su indignación por lo que consideran una falta de respeto a la gastronomía local y a un bar de referencia. Otros, en cambio, han defendido al creador, asegurando que "no tiene que gustarle todo lo que se pide".

Muchos de los comentarios más duros ni siquiera se han centrado en su crítica al frit mallorquí, sino en los errores constantes de Cocituber al hablar de la gastronomía y la geografía balear. Varios usuarios lo han tachado directamente de “cateto” por confundir Mahón con “un pueblo de una isla de estas” o por no saber nombrar con propiedad el llonguet

Mientras Cocituber ironiza con que un día pondrán su foto en las paredes del local “al lado de Sabina y Miró”, el Bar Bosch vuelve a estar en el centro de todas las conversaciones.