Joan Mayans presenta su última novela en Ibiza: "Me gusta cuando un libro me hace cambiar de opinión"

"Hay una cosa que me gusta mucho cuando leo y es que me haga cambiar de opinión y creo que, de alguna manera, esta novela lo consigue", comenta el escritor ibicenco Joan Mayans ante la próxima presentación de su segunda novela, 'Pensa un desig', en el Club Diario de Ibiza el martes 2 de septiembre a las 19 horas.

La historia gira en torno una madre que abandona a su hija pequeña y cómo esto afecta al desarrollo de su relación. "La idea surgió de los diez primeros segundos de la canción 'Aniversari', de Manel, que transcurren mientras una niña contempla su tarta de cumpleaños, cierra los ojos, pide un deseo, sopla las velas y todo lo que sucede a su alrededor. Esto plantea la tensión que se extenderá durante toda la novela: una madre que abandona a su hija pequeña y cómo esta va creciendo y gestionando la situación", explica Mayans. También añade: "Se expresan tanto el punto de vista de la hija como el de la madre, que intenta encontrarse a sí misma mientras afronta las consecuencias de sus actos".

Mayans describe el proceso creativo de las protagonistas y cómo quería representarlas: "Este ha sido más un ejercicio literario que quería ir trabajando y me interesaba mucho que estas dos mujeres tuvieran mucha fuerza y fueran decididas. Todos los personajes masculinos contrastan con su pasividad ante la fuerza de ellas". También añade que "Clara y María tienen su propia manera de ser, y es emocionante verlas crecer, tanto mientras las escribes como cuando casi tienen vida propia porque la gente las hace suyas", explica.

También comenta algunos de los desafíos que surgen en la publicación de novelas en catalán: "Escribir depende de ti. Al final, es cuestión de constancia y de dedicarle tiempo, mientras que publicar depende de terceros. En este caso, se trata de una editorial de lengua catalana muy pequeña, ya que nuestra comunidad de lectores no es muy grande. Además, hay muchas lenguas y mucha gente que escribe y publica. Esto hace que los márgenes sean muy pequeños para las editoriales y que cualquier apuesta que hagan por un autor menos conocido cueste más. Pero bueno, al final todo tiene su camino. Con lo que hemos publicado vamos a certámenes, se va moviendo y al final ha tenido un camino más difícil de lo que podía pensar pero que ha tenido un happy end".

La novela se publicó en febrero de este año con reacciones "entusiastas" por parte de los lectores: "Hay gente que me conoce de otras cosas y se sorprende de que la historia de las dos protagonistas les haya atrapado. Podría decirse que ha tenido muy buena acogida entre el público, pero ha sido difícil en cuanto a las ventas".

La presentación del libro será el próximo martes en el Club Diario de Ibiza. Según promete Mayans: "Será ágil y entretenida, junto a mi profesor Bernat Joan, que aportará su enfoque narrativo y literario, y junto a la experta pedagoga Belén Alvite, que se centrará más en la figura de los adolescentes y en las adicciones. Será una presentación diferente y divertida, ya que ninguno haremos una conferencia como tal, sino que hablaremos del libro desde estas perspectivas", concluye.