Francisca Juan Ferrer gana el Premi Pep Simon de la OBC de Formentera

La Obra Cultural Balear en Formentera (OCB) ha otorgado el Premi Pep Simon 2025 a Francisca Juan Ferrer, Francisca d’en Jaumet Jaume, de 80 años, «por su contribución a la canción tradicional de Formentera». El acto de entrega del galardón tendrá lugar en la plaza de la iglesia de Sant Ferran, el próximo domingo 14 de septiembre a las 20.30 horas, y estará acompañado de una ballada popular.

La OBC de Formentera recuperó estos premios en 2021, con la voluntad de seguir otorgándolos anualmente «siempre que queden cantadors que por su trayectoria puedan ser reconocidos con este galardón», explica la entidad cultural en un comunicado.

El año pasado recibió este premio Francesc Portas Marí, Paco Portas, de 87 años, y en 2023 recaló en Francisca Torres Riera, de 84 años.