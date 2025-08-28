Saltar al contenido principalSaltar al pie de página
Astronomía

Formentera invita a descubrir Saturno y la Luna en una nueva noche de observación astronómica

Entre las 21 y las 23 horas, los asistentes podrán observar el satélite y diferentes objetos del espacio profundo, y el planeta de los anillos será el protagonista de la velada a partir de las 22 horas

Cartel de la actividad. | C.F.

Redacción Ibiza

Ibiza

El Consell de Formentera, en colaboración con la Asociación Astronómica de Formentera, organiza una nueva actividad del programa Formentera mira al cielo 2025 el próximo martes 2 de septiembre en el molí Vell de la Mola.

La propuesta consiste en una noche de observación astronómica con telescopios, abierta a toda la ciudadanía y de carácter gratuito. Entre las 21 y las 23 horas, los participantes podrán observar la Luna y diferentes objetos del espacio profundo. A partir de las 22 horas, el protagonista de la velada será el planeta Saturno, que se podrá contemplar en detalle gracias a los telescopios y a las explicaciones del equipo de la asociación.

El Consell recuerda que la actividad es de acceso libre y recomienda a las personas asistentes aparcar en el pueblo de la Mola y llegar a pie hasta el molí Vell para preservar el entorno y garantizar el desarrollo correcto del acontecimiento.

