Formentera invita a descubrir Saturno y la Luna en una nueva noche de observación astronómica

El Consell de Formentera, en colaboración con la Asociación Astronómica de Formentera, organiza una nueva actividad del programa Formentera mira al cielo 2025 el próximo martes 2 de septiembre en el molí Vell de la Mola.

La propuesta consiste en una noche de observación astronómica con telescopios, abierta a toda la ciudadanía y de carácter gratuito. Entre las 21 y las 23 horas, los participantes podrán observar la Luna y diferentes objetos del espacio profundo. A partir de las 22 horas, el protagonista de la velada será el planeta Saturno, que se podrá contemplar en detalle gracias a los telescopios y a las explicaciones del equipo de la asociación.

El Consell recuerda que la actividad es de acceso libre y recomienda a las personas asistentes aparcar en el pueblo de la Mola y llegar a pie hasta el molí Vell para preservar el entorno y garantizar el desarrollo correcto del acontecimiento.