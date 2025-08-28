El Consell de Ibiza acoge el acto de entrega de los Premios Vuit d’Agost 2025

"Con este acto, lo que queremos es una cosa tan sencilla como importante: reconocer y valorar las propuestas artísticas que contribuyen año tras año a crear cultura en Ibiza", afirma el presidente del Consell Insular, Vicent Marí, en la entrega de los Premis Vuit d’Agost 2025, celebrada la mañana del jueves en la sala de plenos del Consell de Ibiza. En este acto se premia el trabajo de seis artistas de las disciplinas de pintura, artesanía del barro, fotografía, diseño gráfico y música. La modalidad de investigación ha quedado desierta en esta edición, indican desde el Consell.

"Estos premios se diseñaron en 1997 como premios de investigación. Con el tiempo, se fueron ampliando las categorías hasta llegar a las seis actuales, con la intención de crear una gran fiesta en torno a la cultura", explica Joan Albert Ribas, técnico de Cultura, que lleva acompañando y presidiendo estos premios desde su inauguración, hace 28 años.

Por su parte, la consellera de Cultura, Educación y Patrimonio, Sara Ramón comenta la "buena participación" que tienen los premios este año: "Se presentaron 26 pinturas, 14 fotografías, seis obras musicales y cinco de cerámica". También avanza una nueva propuesta que se podría aplicar el año que viene: "Hay una comisión para cada disciplina, compuesta por un presidente y un secretario, que se reúnen y deliberan sobre todas las técnicas, el diseño, etc. Posteriormente, escriben un informe en el que hacen propuestas que nos ayudan a mejorar estos premios. De hecho, este año se ha hablado de la posibilidad de ampliarlo al conjunto de Baleares".

Los seis premiados

En la categoría de pintura, el galardón se lo ha llevado 'Llum de nit', de la pintora Antonia Torres Tur. En la categoría de fotografía, el reconocimiento es para Vicent Ferrer Barbany, autor de la obra 'Ancestral'. El jurado de artesanía del barro otorga el premio a la obra de Aphon Hengcharoen titulada 'Origen'. En el caso del diseño gráfico, el jurado declara ganador a Pablo Roso con la obra titulada 'EA'.

En la categoría de música, deciden premiar a Claudia Bardagí Serra en la categoría de pop/rock por la pieza 'Tants de secrets' y a Adolfo Villalonga Juan en la categoría de clásica por la obra 'Fragmentació i desfragmentació d’Ibiza'.

La entrega comienza con los discursos de la consellera de Cultura, el presidente del Consell y el técnico de Cultura. A continuación, se procede a la entrega de los diplomas a los seis artistas que, al acabar la parte institucional firman sus obras y salen sonrientes hacia el refrigerio que el Consell ha preparado para el evento.

"Estoy muy contenta, ya que no es la primera vez que me presento a estos premios. En esta obra quería representar la relación entre el ser humano y la naturaleza del mar. Aunque llevo mucho tiempo pintando, quería crear algo en 3D a partir de una estética fantástica y onírica", comenta alegremente la artista Aphon Hengcharoen.

"Esta es una canción de liberación que cada uno puede interpretar como quiera. Es para sentirnos vulnerables y libres", explica la cantante Claudia Bardagí.

Por su parte el diseñador gráfico Pablo Roso describe lo que quería representar a través de su obra: "Para mí, es muy guay poder dar una imagen de la Ibiza arqueológica. Quería que en mi obra se note sobre todo la influencia fenicio-púnica y que se valore".