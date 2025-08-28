Esta casa prefabricada de dos plantas cuesta menos de 170.000 euros y se entrega lista para vivir

La vivienda modular Cube se presenta como una alternativa muy completa para quienes buscan una casa moderna, eficiente y lista para entrar a vivir. Con una superficie de 175 metros cuadrados repartidos en dos plantas, cuenta con un salón-comedor, cocina, entre cuatro y cinco dormitorios —según la configuración elegida— y hasta tres cuartos de baño. También incluye una terraza superior de 25 metros cuadrados y un porche cubierto en la planta baja.

Uno de los aspectos más valorados de este modelo es su luminosidad. Aunque no se especifica el número exacto de ventanas, el diseño prioriza la entrada de luz natural gracias a grandes ventanales en las estancias principales. Además, las carpinterías cuentan con aislamiento térmico y protección contra rotura de puente térmico, lo que mejora tanto el confort interior como el rendimiento energético de la vivienda. Esto convierte al Cube en una buena opción para familias de hasta cinco o seis personas.

¿Qué se necesita para instalarla?

En cuanto a su instalación, es necesario contar con un terreno edificable, preferiblemente urbano, y realizar los trámites habituales: estudio geotécnico, levantamiento topográfico, acometidas de agua y luz, así como cimentación, que puede adaptarse según las características del suelo.

Muchas empresas especializadas ya ofrecen este modelo con un servicio completo que incluye la gestión de licencias, obra técnica y coordinación de gremios, lo que facilita todo el proceso de instalación de la vivienda.

La casa se construye bajo un sistema modular industrializado, lo que reduce los plazos de entrega y permite un mayor control sobre los acabados. También se puede personalizar con opciones como suelo radiante y materiales de alta eficiencia energética.

Planos de la vivienda / CUBE

¿Cuánto vale?

El precio del modelo Cube parte de los 168.300 euros (sin IVA). Si se desea optar por el formato 'llave en mano', el coste se incrementa en 21.500 euros más, e incluye todos los trabajos necesarios para poder entrar a vivir sin preocuparse por gestiones adicionales. En otras versiones más completas, el precio final puede alcanzar los 247.275 euros, sin contar con el coste del terreno.