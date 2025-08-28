Escuelas de verano
Amadiba celebra su 30 aniversario con una verbena
La Asociación de Madres y Padres de Personas con Discapacidad de Balears (Amadiba) celebró ayer el festival de clausura de sus escuelas de verano con el que conmemora el 30 aniversario de su creación. Las escuelas de verano constituyen una de las señas de identidad de Amadiba al estar ligadas a sus inicios. Este año han participado 93 alumnos (55 en infantil y 38 entre adolescentes, jóvenes y adultos). A la fiesta, que tuvo lugar en el CEE Sant Josep, asistieron unas 200 personas entre familias, profesionales y voluntarios, quienes disfrutaron de las actuaciones musicales que prepararon los niños y adultos de la escuela verano de Amadiba. El acto contó con la presencia de Antoni Costa, vicepresidente del Govern balear, y Carolina Escandell, consellera de Bienestar Social del Consell de Ibiza.
