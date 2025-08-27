Regenerar tras un incendio: un mínimo de 2.500 euros por hectárea

El director económico de la Asociación Forestal de Galicia, Daniel Rodríguez Cebreiro, advierte de que el abandono y la falta de sostenibilidad económica de los montes son la antesala de nuevos fuegos, por lo que es esencial una planificación rigurosa de los costes, priorizando la regeneración natural.

El economista y asesor forestal resume con crudeza la dificultad para reconstruir lo que el fuego arrasa: "Los fuegos van a volver a repetirse. La cuestión es cuánto alimento tienen cuando empiezan y cómo se responde a ellos".

Regenerar una hectárea de monte quemado puede costar hasta 15.000 euros, aunque no será una prioridad hasta el próximo año. El experto subraya la importancia de contemplar no solo la plantación inicial, sino todos los trabajos para que el bosque vuelva a ser productivo y resistente al fuego. "Si solo plantas, en dos años la vegetación lo ha devorado todo. El eucalipto puede dominar más rápido, pero el pino o las frondosas necesitan cuidados periódicos. Y eso cuesta dinero", advierte.

Desde la Asociación Forestal de Galicia calculan que la reforestación de eucalipto, incluyendo la plantación y las labores silvícolas posteriores —desbroces, podas y mantenimiento—, supone entre 2.500 y 4.000 euros por hectárea. En el caso del pino, la horquilla asciende a entre 7.000 y 11.000 euros, y para las frondosas, las especies más costosas, la inversión puede alcanzar entre 10.000 y 15.000 euros por hectárea.

Plantar versus reforestar

Si se habla solo de plantación inicial, las cifras son menores: entre 2.000 y 3.000 euros para eucalipto y pino, y entre 3.000 y 4.000 euros para frondosas. La diferencia es clave, insiste el economista: "Si no se contemplan todos los gastos, queda un monte a medio hacer. Y eso es peor remedio que la enfermedad, porque al final volverá a arder". Esa valoración llega cuando en Galicia ya ardieron más de 96.000 hectáreas, aunque no todas tenían arbolado, ni son replantables. Lo primero será evaluar los daños, una vez extintos los fuegos y proteger los suelos más vulnerables. Pero la cifra del experto visibiliza la magnitud.

Rodríguez, que trabaja principalmente asesorando a comunidades de montes, explica que la regeneración no es inmediata ni sencilla. "Lo primero tras un incendio es cortar la madera, y eso puede demorarse en el tiempo, sobre todo cuando ocurren catástrofes que afectan a mucha superficie, con una sobreoferta que el mercado no es capaz de digerir. Si hay madera comercial se tala; si no, a veces basta con triturar los restos. Lo normal es que la repoblación se pueda afrontar a partir de un año", señala.

La madera quemada, a debate

El debate sobre qué hacer con la madera calcinada está vivo, pero el asesor es tajante: dejar en pie madera quemada de grandes dimensiones es condenarlo al abandono. "A los pocos años esos árboles quemados acaban cayéndose y bloquean cualquier actuación posterior, lo que retrasará sensiblemente los trabajos de restauración", advierte. Y recuerda lo ocurrido en zonas periurbanas de Vigo, donde la madera se dejó sin retirar tras los incendios de 2017. Hoy, esas áreas se han convertido en un entramado intransitable de acacias, eucaliptos y pinos regenerados: "Lo único que va a ser es pasto de las llamas otra vez".

Frente a los elevados costes de repoblación, Rodríguez Cebreiro defiende la regeneración natural como la opción más eficaz cuando las condiciones lo permiten: "Cuanto más regeneración natural utilices, menores costes tendrás y más posibilidades de éxito. Salvo que la masa previa estuviese enferma o muy deteriorada", es la mejor opción. En ello insiste.

También apunta al factor económico como línea roja: "Muchos incendios se derivan de la inviabilidad económica de los montes. Si lo que se diseña no es sostenible, terminará en abandono. Y un monte abandonado arderá tarde o temprano". Para Rodríguez, la prevención pasa por montes con cierta rentabilidad: "Un monte viable tiene pistas mejores, depósitos de agua y zonas de defensa contra incendios. No es garantía absoluta de que no arda, pero sí cierta confianza". Mientras Galicia trata de recuperarse de la ola de fuegos, su conclusión es clara: regenerar no es solo plantar árboles, es diseñar montes capaces de resistir el paso de tiempo y del fuego.