¿Se te empañan las gafas al hacer esnórquel? Estos trucos virales lo evitan

Quienes practican esnórquel lo saben: unas buenas gafas no son un capricho, sino una necesidad. Y es que cuando estamos bajo el agua, nuestros ojos pierden la capacidad de enfocar con claridad debido a la diferencia de densidad entre el aire y el agua. Es ahí donde entran en juego las gafas, que crean una cámara de aire frente a los ojos que permite ver con nitidez el fondo marino. Además, protegen de la sal, la arena y otros irritantes naturales del océano.

Sin emabrgo, uno de los problemas más comunes al hacer esnórquel es que las gafas se empañen. Esto sucede cuando el aire cálido y húmedo del interior de la máscara entra en contacto con el vidrio frío, formando pequeñas gotas de condensación.

Pero la primera pregunta que hay que hacerse es: ¿qué máscara debemos comprar? En un vídeo publicado en la red social TikTok, una joven aficionada al mar explica que evitemos todas aquellas que son de plástico y optemos por la versión más costosa, apenas dos euros de diferencia, hecha con cristal templado. "Esta es perfecta", explica mientras golpea el cristal para que se escuche el sonido.

¿Y qué pasa si se te empañan? Es aquí cuando la usuaria @hippiedomaris habla de dos trucos caseros que, asegura, funcionan. "Hace falta un mechero y, cuando literalmente digo que hay que quemar las gafas, me refiero a quemarlas. Y todo el cristal tiene que ponerse de color negro", indica. Eso sí, incide en que hay que tener cuidado con no quemar el material que rodea al cristal.

Y si después de prender fuego al cristal templado se sigue empañando, "siempre antes de entrar al agua hay que echarle un poco de jabón, lo aclaras y esto ya no se empaña", subraya la joven que acumula más de un millón de seguidores en la conocida red social.