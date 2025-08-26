Trucos caseros para eliminar las moscas de la fruta de forma rápida y sin químicos
No representan un peligro, pero su presencia puede resultar bastante incómoda
Las moscas de la fruta suponen una molestia en multitud de hogares, especialmente cuando el clima se vuelve más cálido, como es el caso de los meses de verano. Estos pequeños insectos suelen aparecer cerca de frutas maduras o restos de alimentos, y aunque no representan un peligro, su presencia puede resultar bastante incómoda. Afortunadamente, existen varios métodos caseros que permiten deshacerse de ellas sin necesidad de utilizar productos químicos.
Uno de los trucos más efectivos consiste en hacer trampas usando ingredientes comunes. Por ejemplo, un recipiente con vinagre de manzana y unas gotas de jabón líquido puede atraer a las moscas y atraparlas fácilmente. El vinagre actúa como un imán para estos insectos, mientras que el jabón reduce la tensión del líquido, evitando que puedan volar y escapar.
Otra alternativa es aprovechar el aroma natural de ciertas plantas. Hierbas como la menta, la albahaca o el laurel no solo perfuman el ambiente, sino que también funcionan como repelentes naturales. Colocar macetas con estas plantas cerca de las frutas o en las ventanas ayuda a mantener alejadas a estas pequeñas plagas.
Mantener la limpieza en la cocina también es fundamental para prevenir su aparición. Es recomendable no dejar frutas demasiado maduras a la vista, limpiar bien los desagües y desechar rápidamente los restos de comida. Estos cuidados sencillos disminuyen el atractivo del lugar para las moscas y evitan que se establezcan.
- Un crucero en el puerto de Ibiza recibe toneladas de agua de pozo a la semana en plena crisis hídrica
- Kokomo, el yate con la mayor vela asimétrica del mundo y conectado a la canción de los Beach Boys, navega por Ibiza
- Trabajadora de discoteca: 'Si eres inteligente y sabes conseguir contactos, vas a hacer mucho dinero en Ibiza
- Se busca un hogar para Nene, un perro que lleva nueve años en Sa Coma
- Con el alquiler de dos meses de verano en Baleares se gana lo mismo que alquilando un piso todo el año en Palma
- Muere la actriz Verónica Echegui a los 42 años, tótem del cine español en el siglo XXI
- José Ramón Crespí, jefe de Salvamento Marítimo: 'Para encontrar una patera perdida en el mar hay que tener mucha suerte
- Detenidos dos okupas por allanar una vivienda en Santa Eulària