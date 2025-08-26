Descubren a dos vecinos de Santiago preparando una barbacoa en plena alerta máxima por riesgo de incendio

Una barbacoa en plena alerta máxima en Galicia por riesgo extremo de incendios forestales. Es lo que estaban haciendo dos vecinos de Santiago de Compostela que fueron descubiertos por agentes de la Guardia Civil.

Una patrulla que se encontraba realizando un servicio preventivo de seguridad ciudadana observó una columna de humo cerca de la playa Dos Muíños, en Muxía (A Coruña). Al llegar al lugar encontró a dos vecinos de Santiago que estaban preparando una barbacoa y a quienes ahora la Guardia Civil de la Comandancia de A Coruña propone para sanción por incumplir las restricciones de seguridad en un momento de alerta máxima por riesgo de incendio forestal.

Los agentes identificaron a los responsables y les obligaron a apagar el fuego. Además, fueron denunciados por supuesta infracción grave de la Ley 7/2012 de Montes de Galicia. El importe de este tipo de sanción oscila entre los 1.001 y 1.000.000 de euros.

Precisamente en Muxía un incendio forestal, declarado el viernes 15 y extinguido cinco días después, calcinó 24 hectáreas de superficie arbolada entre Quintáns y Pardiñas. Para combatirlo la Xunta movilizó a cuatro técnicos, 30 agentes, 44 brigadas, 25 motobombas y 1 helicóptero. También en Muxía, el instituto armado investiga a una mujer de 63 años por cinco incendios forestales que fueron provocados los días 3, 5 (dos fuegos), 9 y 11 de agosto.

La Guardia Civil recuerda en un comunicado la importancia de la concienciación y hace un llamamiento a la colaboración ciudadana para prevenir incendios. Si alguien es testigo de alguna actividad ilícita que pueda provocar un incendio forestal puede ponerse en contacto con el instituto armado a través del teléfono de emergencias 062. "En un contexto de riesgo extremo el uso de fuego contraviniendo las prohibiciones existentes pone en peligro tanto el entorno natural como la seguridad de las personas", recuerda la Guardia.

Detenido un vecino de Toques por un incendio

Por otra parte, el Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de la Comandancia de la Guardia Civil de A Coruña, en colaboración con otras unidades de la Comandancia, ha detenido a un vecino de Toques como presunto autor del incendio que tuvo lugar el 19 de agosto en Ponte Mazaira-San Pedro (Melide). La colaboración ciudadana, que aportó información relevante para dar con el presunto responsable del fuego, permitió la identificación y el arresto del acusado, que ha sido puesto a disposición del Juzgado de Instrucción de guardia de Arzúa.