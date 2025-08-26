El Consell valenciano carga contra la Aemet y exige que "pida disculpas por reconocer que fallaron" el 29-O

La vicepresidenta y portavoz del Consell, Susana Camarero, ha arremetido con dureza contra la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) por sus "barbaridades y mentiras" sobre el 29 de octubre porque, asegura que diez meses después de la catástrofe "ahora por fin reconocen que fallaron". "Han mentido durante 10 meses", ha asegurado en el turno de preguntas en la primera rueda de prensa del Consell tras el descanso estival de dos semanas.

Camarero ha reaccionado así a la entrevista en Àpunt del jefe de Climatología de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en la Comunitat Valenciana, José Ángel Núñez Mora, quien admitió, como hizo en sede judicial y en otras ocasiones, que "no podía saber que en Turís iban a caer 771 litros por metro cuadrado (l/m²)" el 29 de octubre", el día de la dana. La localidad de la Ribera Alta de hecho alcanzó los 184,6 l/m² en una hora, el máximo histórico absoluto registrado en España. Entre los avisos que emitió la Aemet el 29-O estaba la previsión de 180 l/m2 previstos en doce horas porque "se trabaja con superación de umbrales, probabilidad de ocurrencia y eso fue lo que hicimos el 29 de octubre", aseguró Núñez Mora.

A estas declaraciones se acoge Camarero para arremeter de nuevo contra el representante de la Aemet: "Demuestran que una mentira no se puede convertir en verdad" y ha acusado al Gobierno central de "mentir reiteradamente". "Me parece gravísimo que, después de diez meses de falsear, manipular, mentir e interpretar, ayer conocimos por fin la verdad de la Aemet. Y no porque lo haya dicho cualquiera de la Aemet, sino porque lo dijo el jefe de Climatología de la misma", ha criticado.

"Si no se avisó de lo que estaba pasando. Si, como dijo en la puerta de la sede judicial cuando fue a declarar ante la juez, era una fantasía predecir la cantidad que iba a llover. Si no sabían que iban a caer 771 litros en Turís, ¿cómo ha podido ser que la Aemet durante diez meses haya dicho que la Generalitat estaba perfectamente informada y que la información era suficiente y adecuada?", se ha preguntado Camarero.

"No hubo previsión ni tenía información. Las agencias estatales fallaron, lo que confirma y corrobora lo que ha dicho la Generalitat en los últimos diez meses"

"No hubo previsión ni tenía información -ha arremetido Camarero-. Las agencias estatales fallaron, lo que confirma y corrobora lo que ha dicho la Generalitat en los últimos diez meses: Que no podíamos hacer otra cosa con la información que teníamos. Y el propio Núñez ayer confirmó que no tenían otra información y, por lo tanto, no trasladaron otra información", ha insistido.

Por ello, aprovecha para arremeter contra "las mentiras y la manipulación del Gobierno, no solamente de las agencias estatales, sino de la delegada del Gobierno (Pilar Bernabé) de los ministros, del propio (Pedro) Sánchez". A su juicio, todos ellos "quedaron ayer en evidencia con la declaración del jefe de Climatología de Aemet".

Por ello ha exigido al Ejecutivo central que "es hora de pedir disculpas de las barbaridades y después de todo lo que nos hemos tenido que oír en estos diez meses. El Gobierno de España ha intentado construir una gran mentira respecto a la información que se tenía ese día y, a pesar de las muchas veces que se ha repetido esa gran mentira, al final se demuestra que de una mentira no se puede pasar una verdad".