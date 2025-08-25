Festival y Concurso Internacional de Piano de Ibiza: Milagro en Sant Carles cada dos años

«Es un milagro», musita el reputado pianista y musicólogo Antonio Baciero refiriéndose al Festival y Concurso Internacional de Piano de Ibiza, que se celebra desde 1987 en la humilde sala del centro parroquial de Sant Carles. Baciero asiste fascinado al concierto del joven Alexandre Lutz, que presenta su disco ‘Belleza sobre belleza’, editado como parte del primer premio de la última edición del Concurso, la de 2023. Lutz derrocha simpatía, agradece la ovación del público (Baciero incluso grita ¡Bravo!, lo que viniendo de un maestro de fama mundial es mucho más que un halago) y firma ejemplares del CD con suma amabilidad a la larga lista de asistentes que quieren felicitarle y agradecerle que les haya transportado durante una hora maravillosa a otra dimensión, la de la música de Ravel, Shchubert, Liszt y Debussy. El concierto de este joven hispano francés nacido en París en 1998 clausuró el XXVI Festival Internacional de Música la noche del domingo.

Lutz toca el bis con su novia, Katie Yao Morgan. | C. M.

Baciero -copresidente del concurso junto con la también prestigiosa pianista Mary Wu- está sentado junto a otra incondicional del festival, Chistina Bechtold, amigos desde hace años, puesto que ambos, junto con el fallecido artista Erwin Bechtold, están estrechamente vinculados a este certamen cultural. De hecho, en el concierto que ofreció el jueves, Baciero llevaba debajo de la americana una camiseta de la edición de 2021 del festival, con el último diseño que hizo el pintor, vecino de Sant Carles desde 1958. Ese fue su homenaje a Erwin, y así lo explicó al público, enviando un gesto cariñoso a una emocionada Christina. También el día de la clausura del festival, el domingo, asiste a escuchar a Lutz con la camiseta debajo de un chaleco de sport. Bechtold fue el autor del diseño del festival/concurso desde 2005, y creó verdaderas obras de arte con su sello personal plasmadas en carteles, camisetas y la portada del catálogo. Algunos se pueden observar en las grandes banderolas que decoran las paredes del centro parroquial.

Alexandre Lutz firma su disco a una asistente.

Un bis a cuatro manos

«Es muy poético. Un pianista extraordinario», destaca Baciero tras la interpretación de Lutz, que reserva para el bis una sorpresa que entusiasma al público: hace subir al escenario a su novia, también pianista, Katie Yao Morgan, y tocan a cuatro manos enloquecidas el ‘Vals’ del ballet ‘La bella durmiente’, del compositor Piotr Illitch Tchaikovsky, un arreglo para piano a cuatro manos de Rachmaninov. Al lado, la espectacular escultura del joyero Enric Majoral que decora el escenario, un torrente de posidonia plateada que cuelga desde el techo y da un toque mágico al escenario enmarcado por gruesos cortinajes. Los dos perfectamente sincronizados, concentrados pero disfrutando de ese momento que ya es uno de esos hitos inolvidables de este festival tan especial que surgió gracias al impulso de Jaime Ferrer y Angelina Forés, padres de María Ángeles Ferrer, la musicóloga, pedagoga, cantante y pianista que hace años que tomó el testigo de la organización (aunque ya estaba muy implicada desde adolescente). Una iniciativa que contó con la ayuda y el entusiasmo de otros vecinos de Sant Carles hace 38 años.

Baciero conoció a una María Ángeles de 17 años en ‘Aventura 92’ (después llamada ‘Ruta Quetzal’). La recuerda como una adolescente muy activa y siempre dispuesta a organizar y a ayudar en lo que fuera. Él era ya un músico consagrado y ella formaba parte del medio millar de adolescentes iberoamericanos seleccionados para hacer el cuarto viaje de Colón durante un mes y medio, organizado por el periodista y aventurero Miguel de la Quadra-Salcedo. Esta expedición de intercambio cultural de jóvenes tenía como objetivo consolidar la Comunidad Iberoamericana de Naciones entre los países de habla hispana. Un viaje transformador para todos los que participaban en él, y que en este caso forjó una relación de amistad que explica por qué una referencia mundial de la música, como Baciero, lleva 29 años vinculado al Festival y Concurso de Piano de un pequeño pueblo de Ibiza, en el que fue miembro del jurado en 1996 y 1997; desde 2017, lo preside y actúa en cada edición. Pianista, organista y musicólogo burgalés, referencia internacional de la música renacentista, barroca, el clasicismo vienés y el romanticismo, Baciero contagia su vitalidad a sus 89 años, tal y como demostró el jueves en el concierto que ofreció. «El entusiasmo atrae el entusiasmo», comenta para explicar el fenómeno tan excepcional que es el festival y concurso de Sant Carles -«la periferia de la periferia», como lo define María Ángeles-, en el que participan músicos que actúan en los principales auditorios del mundo, muchos de los cuales han pasado por el concurso en su juventud.

Baciero subraya la gran calidad de los participantes y lo difícil que es la labor del jurado, y señala que el concurso de Sant Carles ha alcanzado un merecido reconocimiento y prestigio mundial, por lo que reúne a jóvenes pianistas procedentes de todos los continentes. La XXVI edición comienza este martes, y culminará con la gala final el domingo, en la que se entregarán los premios y se rendirá un reconocimiento a todos los concursantes, que seguro que no olvidarán la experiencia de haber participado en un certamen tan especial, en un pequeño pueblo de la isla famosa por sus discotecas y su marcha nocturna, convertido cada dos años en un oasis de la música y los intérpretes más exquisitos.