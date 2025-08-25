Cinco errores comunes que hacen que tu coche gaste más gasolina sin que lo sepas

¿Por qué cada vez que llenas el depósito sientes que la gasolina dura menos? Aunque el precio del combustible puede variar, muchas veces el verdadero problema está en la forma en que atendemos nuestro coche. Pequeños errores cotidianos pueden aumentar considerablemente el consumo de gasolina. Detectarlos puede suponer un importante ahorro a largo plazo.

Uno de los fallos más frecuentes es llevar los neumáticos con una presión incorrecta. Cuando las llantas están desinfladas, el motor necesita hacer un mayor esfuerzo para mover el coche, lo que se traduce en un aumento del consumo de combustible. Revisar la presión al menos una vez al mes, especialmente antes de viajes largos, puede marcar la diferencia.

Otro error habitual es abusar del aire acondicionado. Aunque es necesario en días calurosos, mantenerlo encendido constantemente, incluso cuando no hace tanto calor, obliga al motor a trabajar más. Una alternativa inteligente es ventilar el coche al inicio del trayecto y usar el aire solo cuando sea realmente necesario.

La forma de conducir también influye. Acelerones, frenazos bruscos o mantener el coche en marcha en ralentí durante mucho tiempo son hábitos que incrementan el gasto de gasolina. Una conducción suave y anticipada, respetando los cambios de marcha y evitando las revoluciones innecesarias, puede reducir considerablemente el consumo.

No realizar el mantenimiento adecuado al vehículo, como cambiar los filtros de aire o el aceite a tiempo, provoca que el motor no funcione de forma eficiente. Un coche bien cuidado no solo consume menos, sino que también dura más y emite menos contaminantes.

Por último, si el vehículo va muy cargado de peso, el trabajo del motor será mayor, lo que incrementará el consumo de combustible. En este sentido, se recomienda meter en el coche solo lo imprescindible.