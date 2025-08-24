Sant Agustí acoge la primera edición de la gincana juvenil 'Missió cuc de garrova'

El pueblo de Sant Agustí vivió este sábado una jornada de tradición y juventud con la celebración de la primera edición de la gincana juvenil 'Missió cuc de garrova', organizada por el Ayuntamiento de Sant Josep dentro de las fiestas patronales de la localidad. A las diez de la mañana, la plaza del pueblo se convirtió en el punto de partida de esta aventura. La prueba inicial consistía en encontrar diez granos de algarroba (garrovins). A partir de ahí, cada equipo recibió un sobre con la primera pista para encontrar los cuatro puntos de control repartidos por el pueblo, cada uno con pruebas teóricas y prácticas, enigmas y referencias culturales.

Un grupo mira atentamente las instrucciones del papel. |

María Ribas, coordinadora de Juventud del Ayuntamiento de Sant Josep, comenta que el evento "surgió para crear más actividades de ocio para los jóvenes del municipio". De hecho, el nombre no es casual: "A la gente de Sant Agustí se les llama cucs de garroba, y lo hemos utilizado como guiño local en el título". Ribas también explica las actividades de esta jornada: "Les damos unos enigmas para que busquen los puntos de control en los que tienen que responder preguntas, superar retos, grabarse o hacer fotos. En estos puntos hay también juegos de agua y tradicionales, como el marro, el conillet o la xinga, y otros de conocer los nombres de las casas del municipio".

Los equipos interactúan antes de la gincana. |

En la actividad participan cuatro grupos de jóvenes de entre 12 y 17 años, y nueve monitores de la escuela de verano municipal de Sant Josep que se encargan de llevar a cabo las actividades y de que "los jóvenes se divirtieran". Elena Ribas, monitora de esta actividad, comenta: "Las pruebas están organizadas para que no vayan todos directos a la primera. En el primer turno vienen dos grupos y, cuando acaben, iremos al siguiente sitio. Además, así no ven las actividades y no las comentan entre ellos ni se descubren las respuestas".

El inicio de la prueba. |

Durante toda la jornada, los jóvenes muestran interés e implicación: "La verdad es que vienen muy animados, participando con ganas, hablando entre ellos y hasta llaman por teléfono a sus familiares si tienen dudas. Sobre todo a los abuelos", afirma la monitora Irene Cárdenas.

Por su parte, Bartomeu Tur, coordinador de Cultura del Ayuntamiento de Sant Josep afirma que "los jóvenes, tanto del municipio como del resto de la isla, están últimamente desvinculados de la cultura popular. Concretamente, ahora, en las fiestas de Sant Agustí hemos querido que a través de la programación puedan conocer un poco más la historia del pueblo y entender todos los fondos culturales y de tradición que hay detrás de las costumbres del municipio y de la isla".

Paralelamente a la jornada, en el espacio de Es Tancó de Can Curt, ubicado en la plaza de la iglesia, también se realiza un taller de pintura sobre cerámica para adultos impartido por Celia Casanova, artista con más de treinta años de experiencia: "Les damos piezas ya cocidas y ellos las decoran como quieren. Ha sido todo un éxito, con todas la plazas llenas".

La gincana finaliza sobre la una y se entregan premios a los dos mejores equipos. El primero, valorado en 1.000 euros en productos electrónicos, se lo lleva el grupo 'Demicuents', con 980 puntos, seguidos de 'Els Fuets' (905 puntos y 200 euros para cenar en la hamburguesería Johnny’s). 'Faves Tendres' y 'Los Spikes' se quedan a 890 y 647’5 puntos, respectivamente.