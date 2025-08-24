Ángela Molina y Lio Malca, nuevos premios La Llave de Ibiza 2025

Ángela Molina, actriz de cine, y el coleccionista y galerista colombiano afincado en Nueva York Lio Malca recibirán el Premio La Llave de Ibiza 2025 el próximo lunes en el Club Diario de Ibiza a las 20.30 horas.

La actriz Éngela Molina galardonada con La Llave de Ibiza de 2025. / Vicent Mari y Santiago Belizon, cortesía de Disney

Esta es la sexta edición de los galardones que otorga anualmente la Asociación de Amigos del Arte y la Cultura de Ibiza y Formentera a destacadas personalidades y artistas (un hombre y una mujer) que han llevado el nombre y el arte de Ibiza en todas sus facetas al resto del mundo.

Ceremonia de entrega de La Llave de Ibiza el año pasado. / Gabi Escalofríos

Personajes de la relevancia del pintor italiano Mario Arlati; el fundador del Grupo Pacha, Ricardo Urgell; el productor musical y presidente de la multinacional Live Nation en España, Pino Sagliocco; la directora del Museo de Arte Contemporáneo de Ibiza (MACE), Elena Ruiz; la diseñadora alemana Dora Herbst; el pintor alemán Erwin Bechtold; la arquitecta española afincada en Italia Patricia Urquiola y el estudio de diseño de arquitectura Blakstad Ibiza han obtenido la estatuilla de La Llave de Ibiza en años anteriores.

Una actriz con una larga carrera

Ángela Molina (Madrid) forma parte de una saga de artistas que llevan el apellido de su ilustre y legendario padre, el cantante y actor Antonio Molina. Cuenta con una dilatada carrera tanto en cine y televisión, con más de 100 películas europeas y series rodadas en sus 50 años haciendo cine en España, Italia, Francia y Sudamérica. En su haber figuran decenas de premios a su talento y a su trayectoria como la Concha de Plata del Festival de San Sebastián, cinco Fotogramas de Oro, la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes (2002), el Premio Nacional de Cinematografía (2016), el Goya de Honor (2012) y el Premio David de Donatello a la mejor actriz, entre otros. Ha trabajado con prestigiosos directores como Luis Buñuel, Pedro Almodóvar, Julio Medem, Jaime de Armiñán, Bigas Luna, Ricardo Franco, Carlos Saura, Manuel Gutiérrez Aragón o Ridley Scott, entre otros.

Molina es una leyenda viva del cine español, se ha metido en la piel de más de 100 mujeres en películas y series como ‘Ese oscuro objeto de deseo’, ‘Las edades de Lulú’, ‘Carne trémula’, ‘Los abrazos rotos’, ‘Los Borgia’, ‘Las cosas del querer’, ‘La conquista del paraíso’ o ‘El árbol de la sangre’, entre otras.

Malca, un visionario del arte

Lio Malca es un afamado coleccionista de arte, galerista, hotelero y descubridor de talentos emergentes de todo el mundo. Su visión del arte moderno y su forma de presentar el arte y a los artistas le han valido una reputación internacional. Tiene las galerías 60 White en Tribeca (Nueva York), Casa Malca en Tulum y The Art Lodge (ambas en México) en las que ha organizado destacadas exposiciones de artistas. Estos centros han tenido su réplica y espacio en La Nave, en ses Salines. Este viejo almacén de sal convertido en una cambiante sala fundada en 1995 ha sido escenario de emblemáticas exposiciones y eventos cada verano con instalaciones de gran formato de Keith Haring, Kenny Scharf, Marco Brambilla, Bill Viola, KAWS, Rafa Macarrón, Eva Beresin, Jonny Niesche, Mai Blanco, Spencer Lewis y Pedro Pedro, que expone en la actualidad.

Desde principios de los 90, Malca ha coleccionado arte con pasión, centrado en la adquisición de obras que desafían las narrativas históricas establecidas del arte hegemónico y con la intención de difuminar los límites entre lo académico y lo institucional y lo urbano y popular. Fue uno de los primeros en reconocer la trascendencia de la obra de Jean-Michel Basquiat cuando aún solo circulaba en pequeños círculos del mundo del arte. También fue pionero en coleccionar a Keith Haring, Kenny Scharf y George Condo, figuras icónicas tanto del street art como del arte contemporáneo. Malca apoyó con constancia sus mercados emergentes y hoy en día conserva una importante colección vertical de Haring.