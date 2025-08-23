Cuando la tecnología se convierte en ayuda: un mallorquín diseña una web para vigilar los incendios en España

Pedro Calzado Martínez, un joven de 26 años natural de Son Servera, lleva un año y medio trabajando en Madrid en el sector del desarrollo web. Estos días se encuentra de vacaciones en su localidad natal, disfrutando del tiempo con familiares y amigos. Durante este periodo vacacional ha creado una página web de información sobre los incendios en España: https://incendiostiemporeal.es.

La idea de desarrollar esta herramienta surgió tras conocer la noticia de la pérdida, a causa del fuego, de parte del paraje natural de Las Médulas, en El Bierzo. Desde ese momento, comenzó a ver numerosas noticias relacionadas con incendios en el norte de España y decidió investigar qué sistemas podría integrar para que cualquier persona pudiera visualizar los datos de la forma más clara y útil posible.

Pedro Calzado, en Son Servera. / Biel Capó

En este proceso, accedió a la plataforma para desarrolladores de la NASA, donde solicitó permiso para utilizar datos de los satélites que detectan firmas de calor en la superficie terrestre, concretamente aquellos que cubren las latitudes de Europa.

La página ofrece una visión detallada y en tiempo real de la actividad térmica y de las incidencias en la red vial. Gracias a tecnología web de última generación, el proyecto combina datos oficiales y fuentes satelitales para proporcionar una herramienta intuitiva y accesible, tanto para profesionales de emergencias como para la ciudadanía interesada.

La plataforma despliega un mapa dinámico que incluye leyenda de potencia radiativa (FRP), selector de temas (normal, oscuro o satélite) y paneles de control con alertas y filtros de intensidad. Esta arquitectura permite localizar con precisión los focos de calor y adaptar la visualización a las necesidades de cada usuario.

Mapa de la página web. / Biel Capó

El sistema muestra en todo momento la fecha y hora de la última actualización, además de incorporar los sellos de las fuentes de origen: los registros de incendios de NASA FIRMS y la información de incidencias de la Dirección General de Tráfico (DGT). Esto garantiza decisiones basadas en datos transparentes y verificables.

La aplicación también permite consultar y descargar la imagen satelital más reciente de la península y de los archipiélagos, enriquecida con información de NASA, NOAA, FIRMS, COOED e HISPASAT.

Alertas personalizadas

Los usuarios pueden suscribirse por correo electrónico para recibir avisos cuando se detecten incidentes en su comunidad autónoma o provincia. Estas suscripciones se gestionan mediante una base de datos que garantiza la seguridad del almacenamiento de los datos personales (correo, nombre y territorios seleccionados).

Esta no es la primera iniciativa de Pedro. A principios de verano ya había creado otra página web, también en tiempo real, para consultar el estado de las playas en las Islas Baleares.